Двоє синів залишились без батька: на Донеччині загинув захисник із Бердянська Геннадій Колесник

Війна продовжує забирати життя найкращих синів України. 7 червня під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув військовий Геннадій "Підкова" Колесник.

Український захисник був родом з Бердянська. У воїна залишились два сини та дружина.

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Герой служив в "Азов"

З 2015 року Геннадій проходив військову службу в складі полку "Азов" та був нагороджений нагрудним знаком "Сталевий Хрест". Воїн загинув під Бахмутом, захищаючи незалежність України.

Відомо, що 14 червня о 12:00 відбудеться прощання з Героєм. Спершу проведуть відспівування в Михайлівському Золотоверхому монастирі, а о 13:00 – поховання на Лук'янівському кладовищі на "Алеї Слави".

Втрати України на війні

У війні Росії проти України загинув Андрій Бать. Захисник віддав своє життя у важких боях неподалік Гуляйполя на Запоріжжі.

8 червня поблизу населеного пункту Новоданилівка на Запоріжжі загинув Олександр Бобров. Захисник родом з міста Полонне Хмельницької області.

На Донеччині загинув 36-річний воїн з Волині Володимир Вавелюк. Про його смерть повідомили 5 червня. Боєць був матросом морської піхоти та зазнав мінометного поранення, яке було не сумісним з життям.

А 7 червня Україна зазнала непоправної втрати, адже загарбницькі війська відібрали життя у воїна Сергія Довганя. Йому лише нещодавно виповнилося 38 років.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Геннадія Колесника. Вічна пам'ять Герою!