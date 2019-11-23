Геноцид в Україні: для чого 18-річний львів'янин вбив радянського дипломата

І поки українці вмирали від голоду – світ мовчав. Чи то тому, що свої злочини радянська влада ретельно приховувала, чи то тому, що це було світу вигідно. Адже українське зерно в часи Голодомору совєти сотнями тонн вивозили закордон. І тільки одиниці будь-якою ціною намагалися донести правду. Про них дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Він позбавив життя одного, аби врятувати мільйони. 18-річний студент львів'янин Микола Лемик вбив радянського дипломата. Сталося це у будівлі, де за Польщі знаходилося радянське консульство. Усе, аби привернути увагу до страшного голоду в Україні. На цей крок тоді зголосилося багато ОУНівців, але обрали його, бо був неповнолітнім: за польськими законами це рятувало Миколу від смерті.

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"Була команда йому: не робити супротив поліції, а здатися, щоб був процес голосним. Між іншим, його захищала низка адвокатів з різних політичних сил. Навіть ті, які були опонентами до ОУН", – розповів історик Ігор Гаврилів.

Лемика засудили до довічного ув’язнення, проте у 1939 році йому вдалося втекти, але не від смерті. У 1941 році керівника східної похідної групи ОУН розстріляли співробітники німецької спецслужби. На батьківщині Лемика – Галичині його вшановують, як національного героя, складають про нього пісні.



Вшанування Лемика на Галичині

Лемик був не єдиним, хто намагався повідомити світу, що українців мордують голодом. Митрополит Андрей Шептицький написав пастирське послання "Україна в передсмертних судорогах", інформуючи Ватикан.

А британський кореспондент Гарет Джонс, ризикуючи життям проникнув в українські села. І розповів світу в своїх статтях про голодну смерть селян. Аби подібного не трапилося, Сталін наказав депортувати усіх іноземних журналістів.



Гарет Джонс

Совєти робили все, аби приховати геноцид. Коли інформація "пробивалася" через кордони, влаштовували показуху. "Прислали два вагони гусей на станцію Здолбунів. І казали: "Слухайте! Та у нас рай у колгоспі! У нас все є! Що ви говорите?". А людей вмирали мільйони", – повідомив історик Ігор Гаврилів.

Історик Василь Марочко все життя вивчає тему голодомору. Розповів, що те, що українці пухли від голоду знали усі. Про це говорили на засіданні Ліги націй восени 33-го, але світ мовчав. Він волів купувати дешеве зерно у Союз і робити вигляд, що не знають про голод.

Норвежський прем’єр Мовінкель говорив: "Давайте допомагати!". Але делегація Великобританії і Франції відмовилась. Знав Гітлер! Не випадково він дав тисячу марок для організації "брюгер ін нот" - допомога етнічним німцям, колоністам в Україні,

– заявив керівник Центру досліджень геноциду українського народу Василь Марочко.

Те, що голод 1933 року штучний на увесь світ заявив американець Джеймс Мейс. Науковець оголосив це на Міжнародній конференції в Тель-Авіві у 82-му. Мейса запросили в Комісію Конгресу, яка досліджувала це питання і вже 1988 року Конгрес видав тритомний звіт. Серед висновків: голод спрямований на знищення українців.

Він наводить в своєму рапорті конгресу листи селян до Рузвельта, які потрапляли до його рук, де було написано, що ми вмираємо,

– пояснила письменниця, дослідниця голодомору Наталія Дзюбенко-Мейс.

"Нащадок знищеного племені черокі, Мейс, сприймав трагедію українців, як власну", – розповіла його дружина Наталія. Познайомилися, бо обоє вивчали тему голодомору. Він приїхав до Києва на початку 90-х і продовжив збирати свідчення аж до самої смерті у 2004 році.

"Люди спеціально приїжджали до нього в Київ. Бабусі його обступали, мене проганяли, казали: "Ми це скажемо тільки професору Мейсу", – пригадала письменниця та дослідниця голодомору Наталія Дзюбенко-Мейс.

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У спадок американець залишив українцям дослідження, а ще навчив запалювати свічку у вікні. За різними підрахунками від голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів українців. Український парламент визнав голодомор геноцидом лише у 2006 році. Такого ж висновку дійшли і ще в 15 країнах світу.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.



Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.