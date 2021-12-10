Генсек НАТО виступив на підтримку нормандського формату

НАТО виступило за продовження переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу. Це важливо на тлі можливої загрози Росії біля кордонів України.

Напруженість дуже висока, – генсек НАТО

На підтримку всіх зусиль з підготовки зустрічі в нормандському форматі виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це політик заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном Івом Ле-Дріаном.

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На зустрічі іноземні чиновники обговорили російські війська біля кордону України. Вони наголосили, що Кремль створює напруженість.

Діалог набуває особливого значення в ситуації, коли напруженість особливо висока,

– сказав Столтенберг.

Нормандський формат: останні новини

Востаннє зустріч лідерів нормандської четвірки відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори. Тому вони відбуваються лише на рівні міністрів та радників й особливого ефекту не дають.

Кремль запропонував провести зустріч на рівні міністрів 11 листопада. Однак очільник російського МЗС Сергій Лавров 8 листопада відмовився брати участь у перемовинах. Мовляв, немає узгодженого підсумкового документа.

У Франції та Німеччині назвали такі дії "неправильною позицією", а речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Кремль вкотре продемонстрував, що саме він блокує переговори.

Згодом, 17 листопада, російське міністерство опублікувало конфіденційне листування Лаврова та його французького колеги Жана Іва Ле-Дріана. Український урядовець Дмитро Кулеба назвав це "спробою остаточно добити нормандський формат".

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