Генсек НАТО закликав Росію до деескалації ситуації біля кордону України

Генсек НАТО звернувся до Росії із закликом зменшити напруження поблизу українського кордону. За словами Єнса Столтенберга, в Альянсі стурбовані концентрацією російських сил на межі між державами.

З такою заявою Столтенберг виступив 28 листопада. Брифінг відбувся після зустрічі генсека НАТО з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та латвійським прем'єром Кріш'янісом Каріньшем.

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НАТО продовжить підтримувати Україну

Столтенберг запевнив, що країни Північноатлантичного альянсу продовжать надавати підтримку Україні. Мовиться, як про політичні кроки, так і заходи, які реалізовуватимуть на практиці.

Ймовірно, що ситуацію обговорять і на зустрічі міністрів закордонних справ, які зберуться 29 листопада у Ризі.

Важливо, щоб ми могли розраховувати на великі та сильні організації. Ми маємо на меті показати, що ми здатні співпрацювати,

– додав генсек НАТО.

Зазначимо, що Столтенберг, фон дер Ляєн та Каріньш обговорили і ситуацію на білоруському кордоні. Політики погодились, що Білорусь використовує мігрантів задля того, щоб чинити тиск на західні держави.

У Росії назвали інформацію про можливий напад "істерією"

Раніше з заявою виступив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він переконував, що Москва не має наміру "кого-небудь атакувати". Висловлювання щодо можливої агресії рупор Кремля назвав "істерією".

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