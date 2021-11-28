Генсек НАТО закликав Росію до деескалації ситуації біля кордону України
Джерело:NATO
Генсек НАТО звернувся до Росії із закликом зменшити напруження поблизу українського кордону. За словами Єнса Столтенберга, в Альянсі стурбовані концентрацією російських сил на межі між державами.
З такою заявою Столтенберг виступив 28 листопада. Брифінг відбувся після зустрічі генсека НАТО з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та латвійським прем'єром Кріш'янісом Каріньшем.
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НАТО продовжить підтримувати Україну
Столтенберг запевнив, що країни Північноатлантичного альянсу продовжать надавати підтримку Україні. Мовиться, як про політичні кроки, так і заходи, які реалізовуватимуть на практиці.
Ймовірно, що ситуацію обговорять і на зустрічі міністрів закордонних справ, які зберуться 29 листопада у Ризі.
Важливо, щоб ми могли розраховувати на великі та сильні організації. Ми маємо на меті показати, що ми здатні співпрацювати,
– додав генсек НАТО.
Зазначимо, що Столтенберг, фон дер Ляєн та Каріньш обговорили і ситуацію на білоруському кордоні. Політики погодились, що Білорусь використовує мігрантів задля того, щоб чинити тиск на західні держави.
У Росії назвали інформацію про можливий напад "істерією"
Раніше з заявою виступив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він переконував, що Москва не має наміру "кого-небудь атакувати". Висловлювання щодо можливої агресії рупор Кремля назвав "істерією".
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Попередні заяви НАТО про ситуацію біля кордону України:
- Раніше Єнс Столтенберг вже заявляв, що в Альянсі готові до будь-яких дій на кордоні України та Росії.
- У НАТО ретельно стежать за пересуванням російських військ.
- В Альнсі поки не розуміють остаточних намірів Москви. У будь-якому разі Росії доведеться заплатити за застосування агресії проти України.