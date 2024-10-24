У Зеленського пояснили, для чого генсек ООН поїхав до Путіна і чи змінить це хід війни

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув на саміт БРІКС в Росію, де був Владімір Путін. Як генеральний секретар він має право відвідувати будь-які саміти, тому хвилюватись про наслідки не варто.

Гутерреш не мав на меті щось передати від України російському диктатору, а приїхав лише для підтримки певної інформаційної активності. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що його поїздка ніяк не вплине на хід війни.

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Для чого генсек ООН поїхав до Путіна і чи змінить це хід війни

Радник голови Офісу Президента України розповів, що Гутерреш точно не приїхав до російського диктатора з якимись "проханнями" від нашої країни. Передавати через нього якусь інформацію немає сенсу, адже все є у відкритому доступі. Мовиться про формулу миру та результат Саміту миру у Швейцарії.

Росія спостерігає за всіма подіями та відстежує. Поки не буде суттєвого примусу країни-агресорки до адекватного світосприйняття, вона ніяк не буде на це реагувати.

Гутерреш там з'явився тільки для того, щоб бути десь поряд, тому що якусь функцію ООН має виконувати, якісь інформаційні активності мають бути. Крім того, він (генсек ООН – 24 Канал) завжди орієнтувався на такі країни, як Росія. Гутерреш просто не хоче випасти з процесу,

– пояснив Подоляк.

За словами радника голови Офісу Президента України, суттєвого впливу на хід війни чи справедливого її фіналу цей візит точно не має. Сам по собі Гутерреш, як генсек ООН, має право робити все, що вважає за потрібне. Він може бути присутнім на будь-якому саміті.

"Однак логіка історичного моменту зараз така, що було б бажано генсеку ООН займати виваженішу позицію щодо війни, щодо порушення статутних документів, що робить Росія. Треба було б, щоб генсек підтримав і формулу миру, і Саміт миру України", – додав Подоляк.

Зауважте! Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко висловив думку про те, що ООН завжди була майданчиком для демократичних та авторитарних країн. ООН, за його словами, завжди спекулює на цьому. Тим часом Гутерреш хотів показати, що він на Заході має унікальну функцію і може поговорити з Путіним за бажанням.

Нагадаймо, що раніше МЗС України засудило рішення Гутерріша щодо візиту, підкреслюючи, що це шкодить репутації ООН та не сприяє справі миру. Ще у червні 2024 року Гутерреш відмовився їхати на Саміт миру, який наша держава організувала у Швейцарії.