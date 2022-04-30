У Генштабі назвали міста, які передусім планують захопити окупанти на Донбасі

Російські окупанти продовжують свої спроби наступу на Донбасі. Загарбники хочуть взяти під свій контроль Рубіжне та Попасну на Луганщині.

Для втілення загарбницьких планів, окупанти намагаються провести наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках. Про це свідчать дані Генштабу.

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На Рубіжному та Попасній окупанти не хочуть зупинятися

Як повідомляє Генштаб, окупанти не планують зупинятися на Рубіжному і Попасній. У планах загарбників ще Лиман, Слов'янськ та Барвінкове.

Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Також загарбники продовжують завдавати авіаударів по "Азовсталі" та блокувати наших захисників на заводі. Водночас із захисниками міста на заводі перебувають мирні мешканці.

Ситуація на Луганщині

Уночі окупанти обстрілювали Рубіжне та Попасну. Зокрема атакували житлові будинки. Крім того, окупанти зруйнували школу в Сєвєродонецьку;

Уранці окупанти розстріляли авто з волонтерами та поліцейський автобус. Пізніше під обстріл потрапили і 2 евакуаційні автобуси. після цього один із автобусів знайшли порожнім, але зі слідами крові, а другий – зник.

Російські війська 30 квітня вчергове обстріляли селище Комишуваха, що в Луганській області. Ворожі снаряди потрапили в будівлі школи та сільради.

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