У Генштабі очікують провокації у прикордонних із Білоруссю районах
Джерело:Генштаб ЗСУ
З території Білорусі досі великою є загроза завдання ракетно-бомбових ударів. У ЗСУ не виключають, що білоруські війська можуть проводити провокаційні дії у прикордонних районах.
Про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках розповіли у Генштабі ЗСУ. Там зазначили: станом на ранок 15 травня активних дій там ворог не проводив.
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Білоруські війська можуть проводити демонстраційні дії
Попри це, є велика загроза того, що з білоруської території на українську летітимуть ракети. Пильно стежать наші захисники і за ситуацією в прикордонних районах з Білоруссю.
Можливо, що збройні сили Білорусі, які перебувають поблизу кордону, можуть здійснювати провокації та демонстраційні дії.
Противник прикриває кордон у Брестській та Гомельській області
Раніше у Генштабі зазначали, що противник прикриває державний кордон Білорусі у Гомельській та Брестській областях. При цьому у Брестській та Гродненській областях проводять збори зі військовозобов'язаними.
Путін може примушувати Лукашенка вступити у війну
Зазначимо, що кілька днів тому військовий експерт Олег Жданов розповів, що Володимир Путін може змушувати Олександра Лукашенка вступити у війну. У Кремлі помиляються з оцінкою білоруської армії, адже вона не має жодного досвіду бойових дій.
Також зросла підтримка того, щоб "не воювати" і в суспільстві, і в армії Білорусі. За цими настроями самопроголошений президент Білорусі пильно стежить, адже понад все боїться залишитись без влади.
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Яка ситуація в Білорусі: останні новини
- Білорусь розгорнула сили спецоперацій на кордоні з Україною. Це у білоруському міноборони пояснили "реакцією на 20 тисяч військових ЗСУ на Півдні".
- У МВС України вважають, що наземна операція білоруської армії проти України є малоймовірною.
- Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович запевнив, що наразі мовиться про планову перевірка готовності й планові навчання білоруських збройних сил.
- Для повноцінного нападу у Білорусі немає наступальних груп. Наразі на території країни дислокується мінімальна кількість російської техніки та особового складу.
- Тим часом на території Гомельської області проводять розмінування місцевості. Це відбувається на тих територіях, де базувались російські військові.
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