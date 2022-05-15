У Генштабі очікують провокації у прикордонних із Білоруссю районах

З території Білорусі досі великою є загроза завдання ракетно-бомбових ударів. У ЗСУ не виключають, що білоруські війська можуть проводити провокаційні дії у прикордонних районах.

Про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках розповіли у Генштабі ЗСУ. Там зазначили: станом на ранок 15 травня активних дій там ворог не проводив.

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Білоруські війська можуть проводити демонстраційні дії

Попри це, є велика загроза того, що з білоруської території на українську летітимуть ракети. Пильно стежать наші захисники і за ситуацією в прикордонних районах з Білоруссю.



Можливо, що збройні сили Білорусі, які перебувають поблизу кордону, можуть здійснювати провокації та демонстраційні дії.

Противник прикриває кордон у Брестській та Гомельській області

Раніше у Генштабі зазначали, що противник прикриває державний кордон Білорусі у Гомельській та Брестській областях. При цьому у Брестській та Гродненській областях проводять збори зі військовозобов'язаними.

Путін може примушувати Лукашенка вступити у війну

Зазначимо, що кілька днів тому військовий експерт Олег Жданов розповів, що Володимир Путін може змушувати Олександра Лукашенка вступити у війну. У Кремлі помиляються з оцінкою білоруської армії, адже вона не має жодного досвіду бойових дій.



Також зросла підтримка того, щоб "не воювати" і в суспільстві, і в армії Білорусі. За цими настроями самопроголошений президент Білорусі пильно стежить, адже понад все боїться залишитись без влади.

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Яка ситуація в Білорусі: останні новини

Білорусь розгорнула сили спецоперацій на кордоні з Україною. Це у білоруському міноборони пояснили "реакцією на 20 тисяч військових ЗСУ на Півдні".

У МВС України вважають, що наземна операція білоруської армії проти України є малоймовірною.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович запевнив, що наразі мовиться про планову перевірка готовності й планові навчання білоруських збройних сил.

Для повноцінного нападу у Білорусі немає наступальних груп. Наразі на території країни дислокується мінімальна кількість російської техніки та особового складу.

Тим часом на території Гомельської області проводять розмінування місцевості. Це відбувається на тих територіях, де базувались російські військові.

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