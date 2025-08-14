Росія веде гібридну війну проти багатьох західних держав. Про це інформує 24 Канал із посиланням на видання VG та пресслужбу ВПС США в Європі.

Що відомо про заяви норвезької розвідки стосовно Росії?

Керівник норвезької розвідки Андреас Стенсенес заявив, що Росія зараз є найбільшою безпековою загрозою для країни. За його словами, Москва активно веде гібридну війну проти Норвегії, зокрема застосовує кібератаки, кампанії з дезінформації, розвідувальні операції та спроби спливати на громадську думку. Мета цих дій – підірвати стабільність та послабити обороноздатність держави.

Окремо зазначається, що російські хакери вже здійснювали серйозні атаки на критичну інфраструктуру країни. Одним із найгучніших випадків став злам цифрової системи управління дамбою Різеватнет, коли зловмисники тимчасово отримали контроль над об'єктом.

Заяви про зростання небезпеки з боку Росії надходять і з норвезької поліційної служби безпеки (PST). Там наголошують, що країна-агресор використовує широкий спектр складних методів інформаційної, розвідувальної, підривної діяльності проти Норвегії та інших західних країн.

Як американські бомбардувальники опинилися на кордоні з Росією?

На тлі зростання загроз, в НАТО ухвалили рішення посилити оборонну присутність у регіоні. США перекинули до Норвегії 3 надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer.



B-1B Lancer / Фото U.S. Air Force

Літаки базуються на півночі країни та беруть участь у тренуваннях із норвезькими винищувачами F-35, відпрацьовуючи спільні дії та удари в умовах, максимально наближених до бойових.

Розміщення літаків такого класу в Норвегії дозволить екіпажам відпрацьовувати тактику й координацію з союзниками, підвищуючи маневреність і бойову готовність. Екіпажі бомбардувальників виконають серію навчальних дій під керівництвом Альянсу.