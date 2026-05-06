У соцмережі Х вона закликала користувачів уважно перевіряти інформацію перед тим, як довіряти їй або поширювати.

Що відомо про фейкові фото та реакцію Мелоні?

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що останніми днями у мережі активно поширюються фейкові зображення з її участю, створені за допомогою технологій штучного інтелекту.

За її словами, ці матеріали видають за справжні та використовують у політичній боротьбі. Політикиня зазначила, що підроблені фото поширюють опоненти з метою дискредитації.

Водночас вона іронічно зауважила, що деякі зображення навіть "покращують" її зовнішність, однак це не змінює суті проблеми.

Діпфейк з премʼєр-міністеркою Італії / Фото Мелоні

Діпфейки – це небезпечний інструмент, бо вони можуть обманювати, маніпулювати й вражати будь-кого. Я можу себе захищати. Багато інших – ні,

– наголосила Мелоні.

Вона підкреслила, що проблема виходить далеко за межі особистої історії та стосується ширшої загрози для суспільства. За її словами, розвиток технологій штучного інтелекту відкриває нові можливості для створення фейкового контенту, який складно відрізнити від реального.

У зв’язку з цим прем’єрка закликала дотримуватися простого правила: перевіряти інформацію перед тим, як у неї повірити, і переконатися в її достовірності перед поширенням. Мелоні також застерегла, що подібні ситуації можуть трапитися з будь-ким, а не лише з публічними особами. Саме тому критичне мислення та відповідальне споживання інформації стають ключовими навичками в сучасному цифровому середовищі.

