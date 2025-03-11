Про це розповідає 24 Канал з посиланням на речницю Держдепу Теммі Брюс. У Вашингтоні з великим оптимізмом сприймають зустріч делегацій США та України, яка проходить у Саудівській Аравії.

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США очікують великих новин від України

Представники американської влади висловлюють сподівання на "фантастичні новини для людства", що можуть з'явитися після цих переговорів.

Це дуже хвилюючий день, який може багато значити для всіх людей у світі,

– заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс.

Вона підкреслила важливість зустрічі для глобальної стабільності та безпеки.

Зі свого боку, представник української делегації, коментуючи переговори для агентства АР, зазначив, що "переговори проходять нормально, було обговорено багато питань".

За його словами, переговори просуваються в позитивному руслі, і є надія на подальший прогрес у відносинах між країнами.

Ці переговори відкривають нові можливості для посилення співпраці між США та Україною, а також можуть мати значний вплив на міжнародну політику.