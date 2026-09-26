22 – 25 вересня в ООН відбувся тиждень дебатів і виступів світових лідерів. Доносили свій меседж до світу Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Енді Бернем, Беньямін Нетаньягу, Сі Цзіньпін, Володимир Зеленський та інші.

Президент України отримав цінну можливість знову поспілкуватися із очільником США Дональдом Трампом. Переговори не були марними: Трамп якось особливо чітко пообіцяв виконати свою обіцянку щодо надання ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Головною ж подією тижня став саміт Трампа та правителя Китаю Сі Цзіньпіна, який вперше за 11 років прилетів до Вашингтону.

24 Канал проаналізував найважливіші підсумки цього міжнародного тижня у США.

У цьому нам допоміг Скотт Лукас, професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна.

США запросили Путіна на G20

Окрім вже звично голослівних заяв Трампа на полях ООН, що війна в Україні закінчиться швидше, ніж багато хто очікує, Вашингтон пішов на цікавий практичний крок. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно запросив Путіна на Саміт лідерів G20 у Маямі у грудні цього року. Як відомо, раніше від Росії на "велику двадцятку" приїздив лише очільник тубільного МЗС Сергей Лавров, токсичність і обмеженість якого не дозволяла нормально комунікувати з іншими членами клубу провідних економік світу.

Ми запросили президента Путіна на цю зустріч. Ми вважаємо, що це для нього нагода поспілкуватися не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами. Ми сподіваємося, що він прийме це запрошення. Лідери вже неодноразово розмовляли телефоном. Я не знаю точної кількості, але з моменту вступу президента на посаду, гадаю, вони спілкувалися щонайменше десять разів. Тож, так, ми залишаємося відкритими до діалогу". Рубіо зазначив: щоб вирішувати проблеми, треба зустрічатися з тими, з ким ви не згодні, або з тими, у стосунках з якими можуть виникати певні суперечності, – Рубіо розкладає пастки на Путіна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков привітав запрошення США та заявив, що Росія вдячна американській стороні за це. Але без конкретики:

Ми вітаємо це запрошення, і ми визначимося, а далі опрацюємо це питання через дипломатичні канали.

З одного боку, запрошення російського диктатора, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд ООН за викрадення та депортацію українських дітей, поганий жест з точки зору світового правопорядку та міжнародного права. З іншого боку, це ідеальна можливість для того, аби ще раз довести світу, що Путін насправді боягуз, який не прийме це запрошення.

Чому? Відповідь зрозуміла: бо там, швидше за все, буде Володимир Зеленський.

Президент України теж може відвідати Саміт G20. І якщо Путін таки приїде (що, звісно, малоймовірно), йому доведеться мати справу з українським президентом і нарешті "подивитись в очі". Цього точно захотів би президент США Дональд Трамп. А у нього, як у господаря заходу, є відповідні важелі впливу для організації.

Я вважаю, що це одна з найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом щодо G20. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом. Це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість, – Володимир Зеленський підтримав ініціативу США.

Ідея дійсно цікава: Захід надсилає Путіну меседж: "Якщо хочеш вийти з міжнародної ізоляції та взяти участь у Саміті G20 разом з очільниками найбільш могутніх та багатих країн світу, таких як США, Китай та Індія, тоді візьми участь у дипломатії та піди на поступки".

У такий спосіб США фактично загнали Путіна у цуцванг: якщо диктатор прийме запрошення та приїде на Саміт, йому доведеться зустрітися із президентом України та говорити про мирні переговори за участю інших лідерів, можливо, Китаю та Індії. Якщо відмовиться, Саміт пройде без його участі, а його місце може зайняти сам Зеленський. Тоді глава української держави отримає можливість особисто донести правду щодо РФ та її намірів найбільшим покупцям російської нафти та газу: Китаю та Індії. Ці країни зараз мають більше важелів впливу на РФ, ніж США. І цим готовий скористатися український президент.

Скотт Лукас, професор міжнародної політики, у розмові з 24 Каналом зазначив, що такий дипломатичний хід з боку США ставить росіян у дуже незручне положення.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Якби президент Зеленський також був на Саміті G20? Зеленський і Путін опинилися б в одному місці, і американці могли б наполягати на тристоронній зустрічі за участю Дональда Трампа. Зеленський вже заявив, що буде на G20, і говорив про те, чому важливо представити позицію України не лише європейським країнам, а й Китаю та Індії. Якщо американці запросять Зеленського, я думаю, це поставить росіян перед дуже складним викликом. На них тиснуть для енергетичного перемир'я та тристоронньої зустрічі.

У медіа вже були повідомлення про те, що тристороння зустріч України, РФ і США може відбутися на Саміті “двадцятки”, але поки більш пріоритетним місцем є країни Перської Затоки, можливо, ОАЕ. Разом з тим, якщо РФ відправить до США чиновників нижчого рівня, Трамп захоче провести переговори щодо України, аби продемонструвати усім світовим лідерам свою могутність, унікальність і велич. Якщо вдасться оголосити про енергетичне перемир’я на Саміті, ще краще. Китай, Індія та інші країни лише привітають такий жест, а Путін зможе принаймні спробувати продемонструвати себе як раціонального лідера. Він звісно, не є раціональним, але для Кремля важливіша картинка, ніж суть.

Путін ностальгує за минулим

Професор міжнародної політики Скотт Лукас пригадує про "дружбу" Путіна із наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, який теж буде присутнім на Саміті "великої двадцятки".

На думку Лукаса, диктатор ностальгує за минулим, коли його сприймали за рівного і запрошували на усі міжнародні заходи, навіть після війни проти Грузії 2008-го року та анексії Криму у 2014-му році.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Пам'ятаєте фотографію Путіна, який потискає руку Мохаммеду бін Салману, спадкоємному принцу Саудівської Аравії, а Дональд Трамп спостерігає за цим. Путін хотів би це повторити. Якщо адміністрація Трампа запросить Україну, навіть у якості країни-спостерігача, це повністю змінить розрахунки Кремля, тому що їм доведеться відповісти. Це є своєрідною спробою дипломатично та політично поставити Кремль у скрутне становище. Навіть якщо РФ відправить делегацію нижчого рівня, їй доведеться продемонструвати якісь поступки, можливо, у рамках енергетичного перемир'я.

Той самий кадр великої дружби не менш великих заздрощів / Скриншот

Як відомо, президент України Володимир Зеленський та наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман також підтримують регулярний діалог. У квітні цього року глава української держави побував із офіційним візитом у ОАЕ. Наступний раунд тристоронніх переговорів може відбутися саме там.

Разом з тим, ОАЕ — це ще одна країна “великої двадцятки”, яка може взяти як посередник участь у переговорному процесі у Маямі, що сприятиме результативності саміту та ще одній “піар” перемозі Трампа.

Трамп зустрівся із Сі

Цього тижня Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори у Вашингтоні. Китайський лідер прибув до США з державним (помпезним) офіційним візитом. Трамп особисто зустрів очільника Китаю в аеропорту, покепкував з Джо Байдена разом із Сі та обговорив питання торгівлі. США і Китай домовилися продовжити торговельне перемир'я до 10 січня 2027 року (можливо, на той час дехто вже буде "кульгавою качкою" і не буде таким бундючним), але фінальної угоди поки не уклали, але китайці вже пообіцяли повернути панд. При цьому американці поки не продають Тайваню зброю.

Вашингтон вже давно вимагає у Пекіна торговельних "плюшок": більшої ролі китайських компаній у закупівлі американської сої, ширшого доступу до китайського ринку та збільшення поставок американського LNG до Китаю. Окремо Трамп і Сі говорили про штучний інтелект, який стрімко розвивається.

В гостях у Трампа:

Йшлося й про глобальні світові конфлікти: Іран, Корейський півострів та Україну. Раніше Китай напряму, але дуже загально запропонував РФ посередництво у переговорах щодо завершення війни. А от Індія вже двічі офіційно закликала Путіна погодитися на припинення вогню.

При цьому Китай та Індія досі залишаються найбільшими покупцями російських енергоносіїв, але США прагнуть уникнути тарифної війни і домовитися про довгостроковий взаємний мораторій на підвищення мит. Трамп зрозумів гіркі уроки тарифної війни 2025 року, коли Китай у відповідь на американські мита діяв дзеркально. Торговельна війна, звісно, не на користь жодної зі сторін, адже піднімає світові ціни та прискорює інфляцію. При цьому у Трампа тепер є солідний аргумент – Закон Грема – Блюменталя, він же – "Закон про пекельні санкції". Щоправда, він вочевидь не поспішає його застосовувати.

Професор Скотт Лукас зазначає, що ухвалення Закону Грема – Блюменталя американським Конгресом різко контрастує з реальністю та сьогодішньою позицією Вашингтона щодо тарифних війн.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Як можна досягти тарифного перемир'я, якщо Конгрес ухвалив закон Грема про 100% тарифи для основних клієнтів Росії, а Китай є таким клієнтом номер один? США повинні дуже ретельно продумати, як вони введуть тарифи, які компанії чи китайські фізичні особи можуть бути, наприклад, окремо санкціоновані. Міністерство закордонних справ Китаю оголосило заяву, в якій, щодо Ірану, закликало всі сторони рухатися до тривалого припинення вогню. Сподіваємося, що Китай просуватиме таку ж позицію щодо України.

Отже, цей міжнародний тиждень видався надзвичайно результативним та плідним на важливі заходи: від Генасамблеї ООН до міні-саміту Трампа та Сі.

Крім цього, запрошення США для Владіміра Путіна щодо участі у Саміті “великої двадцятки” явно поставило РФ у скрутне становище. Якщо вони відмовляться (найбільш ймовірно), Трамп не буде цим задоволений, світ знову побачить, хто дійсно є боягузом, а Володимир Зеленський матиме змогу самостійно формувати порядок денний саміту у контексті України.

Якщо ж Путін погодиться (малоймовірно), доведеться демонструвати готовність до поступок. Або ж середній варіант: відбудеться тристороння зустріч у третій країні, і РФ погодиться на енергетичне перемир'я.

На думку американських переговірників Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера, сторони близькі до погодження енергетичного перемир'я. Чи може Трамп пропустити таку нагоду для власного піару? Точно ні. Саміт G20 у Маямі може стати хорошою можливістю для цього. Сподіваємося, що надії американців не виявляться марними, і вже найближчим часом війна РФ проти України зможе увійти у фазу деескалації.