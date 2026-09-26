Мухаммед бін Салман, відомий у західних медіа як МБС, за короткий проміжок у трохи більше ніж 10 років із невідомого, але багатенького принца з династії ас-Саудів став другою по важливості особою у королівстві та фактичним правителем однієї з найбагатших держав Близького Сходу.

Мухаммед бін Салман твердо налаштований подарувати Саудівській Аравії світле, заможне майбутнє й виявляє непохитну готовність розгромити своїх ворогів (принаймні, внутрішніх) і йти до своєї мети попри всі перешкоди.

24 Канал розповідає, як один із наймолодших світових правителів прийшов до влади, як став “своїм” для родини Трампа та які скелети він ховає у своїй шафі.

Королівська кров ас-Саудів

Мухаммед бін Салман ас-Сауд народився в 1985 році у родині тоді ще принца Салмана бін Абдул-Азіза і його третьої дружини Фахди бінт Фалах Аль Хіслаян. Мухаммед був не першою дитиною майбутнього короля Салмана, а лише шостим сином, що робило його далеко позаду у черзі не лише на батьків спадок, а шанси отримати якусь владу у майбутньому були мізерні. Але як далеко МБС був від аравійського престолу?

Щоб зрозуміти наскільки глибока кроляча нора потрібно поглянути на родинне дерево ас-Саудів. Династія Саудитів є однією з найбільших королівських родин у світі, яка налічує 15 000 членів, зокрема 7 000 принців. Лише перший король Абдул-Азіз мав близько 45 синів від 10 дружин. Трон переходить від чоловіка до чоловіка (як правило, від брата до брата, а вже потім від батька до сина). Звісно, якщо цьому спочатку не завадять перевороти та вбивства.

Родинне дерево династії ас-Саудів, від першого короля Абдул-Азіза до МБС / Інфографіка – Observer

Батько МБС, Салман бін Абдул-Азіз, свого часу був 25-м у черзі на трон Саудівської Аравії. Протягом 48-ми років він здійснював нагляд за саудівською столицею й прилеглими територіями, як і належало губернатору провінції Ер-Ріяд.

Порівняно зі своїми старшими і більш успішними братами, що очолювали міністерства, були армійськими генералами і успішними бізнесменами, посада губернатора для Салмана не була настільки престижною. Але упродовж багатьох років він здобув серед принців славу чоловіка, котрий слідкував за дисципліною в королівській родині. Якщо хтось із принців влаштовував скандал, до справи брався Салман і швидко замітав усі сліди.

Згодом ця суперздатність вирішувати проблеми й давати раду з усім і зробила пана Салмана королем.

Бешкетник і "біла ворона" серед братів-принців

Батько на посаді губернатора столиці Саудівської Аравії та королівська кров забезпечили Мухаммеду бін Салману безтурботне дитинство у розкоші. Всю свою юність принц провів у палаці, де погана поведінка майже або взагалі не мала наслідків. І це може допомогти пояснити його горезвісну звичку не замислюватися над наслідками своїх рішень, доки він їх уже не ухвалив.

Лінгвістично точно буде називати принца не Мухаммед бін Салман, а Мухаммед ібн Салман. "Ібн" – означає "син" і вважається "повною версією", тоді як "бін" – скороченою чи спрощеною. Проте, саме форма "бін" частіше зустрічається в англомовній традиції та ЗМІ (наприклад, Бін Ладен). Власне, завдяки цьому і склалося найвідоміше прізвисько принца – МБС.

Вчився МБС так собі, хоча вчителі описували його як розумну дитину. Юного принца ігри цікавили значно більше, ніж навчання, тому він часто пустував, жартував, зривав уроки або спав під час них. Хоча англійську для малого Мухаммеда викладали щодня, значних успіхів в опануванні цієї мови він не досягнув, і мало не до тридцяти років намагався не говорити нею на публіці.

Доки старші брати Мухаммеда бін Салмана закінчували західні університети, перебували за кордоном, будували там кар'єри та виховували дітей, майбутній наслідний принц вирішив залишитися вдома – ближче до свого батька.

У 2007-му році він отримав ступінь бакалавра з права в університеті короля Сауда в Ер-Ріяді. Після навчання працював у Бюро експертів – дослідницькому підрозділі саудівського Кабінету міністрів. Потім випробував свої сили у приватному секторі, а 2009-го року став особистим помічником власного батька.

Це доволі сухий перелік кар'єрних звершень молодого чоловіка, натомість відомим Мухаммед бін Салман став завдяки скандалам.

У свої двадцять він почав активно грати на саудівському ринку цінних паперів і займатися нерухомістю. Більшість справ юного принца були прозорими, однак фінансові менеджери в Ер-Ріяді підозрювали, що він маніпулював біржею і штучно збільшував вартість акцій, які придбав майже за безцінь, використовуючи родинні зв’язки.

За це Мухаммед бін Салман здобув дурну славу всередині країни. Це зафіксувало образливе прізвисько "Абу Расаса", що в перекладі з арабської означає "Батько кулі". Походження псевдо таке – після того як суд у майновій суперечці ухвалив рішення не на його користь, він у кращих традиціях героїв Маріо П'юзо надіслав судді листа, у якому була куля.

Тож на той час, вірогідність отримати справжню владу у Мухаммеда була невелика. Однак, попри сумнівну репутацію, батько бачив у молодшому синові дещо важливіше за бездоганну поведінку – відданість і готовність завжди бути поруч. Тим більше, що після серії смертей у династії ас-Саудів, шанси на підвищення статусу значно зросли.

Наймолодший міністр оборони у світі

У 2011-му після смерті принца Султана бін Абдул-Азіза батько МБС став міністром оборони і призначив Мухаммеда своїм заступником. Через рік помер наслідний принц Наїф і батько Мухаммеда бін Салмана був призначеним наступним у черзі на престол, став заступником прем'єр-міністра і запустив кар'єрний ліфт для сина, призначивши молодого принца державним міністром.

23 січня 2015-го року помер король Саудівської Аравії – Абдалла. Трон посів батько МБС Салман бін Абдул-Азіз, ставши сьомим королем в історії країни.

Смерть короля Абдалли кардинально змінила політичний ландшафт Саудівської Аравії:

У той же день Мухаммед бін Салман став генеральним секретарем королівського суду і наймолодшим міністром оборони у світі – на той час йому було лише 29 років.

Міністр-рекордсмен не забарився з демонстрацією амбіцій. Уже за два місяці, у березні 2015-го, він переконав батька і врешті продавив рішення, яке зруйнувало обережну зовнішню політику Ер-Ріяда, що діяла десятиліттями: Саудівська Аравія розпочала повномасштабну військову інтервенцію в Ємені проти хуситів, підтримуваних Іраном.

Операція Decisive Storm ("Буря рішучості" – 24 канал) розпочалася з масованих авіаударів і морської блокади, а вже в серпні до бойових дій долучилися й сухопутні коаліційні війська. Метою операції стало відновити владу законного президента Ємену Абдраббо Мансура Гаді, стабілізувати ситуацію в країні, у якій тривала громадянська війна, та не дати хуситам захопити країну.

Такі дії юного принца розізлили американців (головних союзників Ер-Ріяда). Вашингтон попереджав, що у випадку інтервенції Сполучені Штати підтримають лише повітряну кампанію і лізти саудитам у Ємен не варто. Але Мухаммед бін Салман був так рішуче налаштований просуватися вперед в Ємені, що вирішив ігнорувати поради американців та приготувався до "Ємену за три дні".

Але те, що подавалося як швидка й переможна кампанія, здатна зміцнити репутацію молодого міністра оборони як ефективного лідера, перетворилося на найдовшу й найбільш затяжну війну в сучасній історії Саудівської Аравії (до речі, саме хусити придумали атакувати НПЗ за допомогою дронів). Аналітики називають цю операцію найбільшим стратегічним прорахунком МБС. Цей конфлікт триває дотепер, хусити досі мають значні сили, завдають удари по Саудівській Аравії і погрожують перекрити Баб-ель-Мандеб – один з найважливіших шляхів для світової торгівлі. А МБС так само нічого не може з цим зробити.

У вересні 2017-го року Мухаммед бін Салман став ініціатором бойкот Катаруу, звинувативши країну в підтримці іранського уряду, та ісламістських організацій у регіоні, таких як "Брати-мусульмани" і "Аль-Каїда". Його крихітний сусід раптово перетворився з офіційного друга на офіційного ворога, а ті, хто висловлював на його адресу добре слово, раптово зникали у в'язницях. Країни знову відновили відносили лише у 2021-му році.

Путч у готелі Ritz-Carlton

На шляху до трону королівства у Мухаммеда бін Салмана стояв один чоловік – Мухаммад бін Наїф, відомий у західних медіа як МБН. Саме його, свого племінника, у 2015-го році король Саудівській Аравії вирішив призначити наступним у черзі на престол.

МБН давно був фаворитом на посаду короля як всередині країни, так і закордоном. Як очільник Міністерства внутрішніх справ, якому також підпорядковувалась таємна поліція, він являв собою найпомітнішу фігуру в боротьбі королівства з тероризмом. Ще з 2004-го року він співпрацював із західними розвідками у боротьбі та знешкодженні терористів з "Аль-Каїди"…

21 червня 2017-го року Мухаммеда бін Наїфа неочікувано викликали до короля. За свідченнями численних інсайдерів, у нього забрали телефон (і охорону) та протримали в кімнаті всю ніч. Згодом йому повідомили, що Королівська рада усунула його з посади наслідного принца, але пізніше придворний оператор зафіксував дивну сцену, як МБС цілує МБН і приймає його "зречення".

Того ж дня вже Мухаммеда бін Салмана було призначено наслідним принцом Саудівської Аравії. Неочікувано для саудівського суспільства він став другою за впливом людиною у королівстві. Не всі члени королівської родини були задоволенні таким розвитком подій, тому новоспечений спадкоємець трону вирішив швидко усунути цю проблему. Ця подія відома як "Принцеборство".

4 листопада 2017 року за наказом МБС саудівські силовики затримали одразу понад 200 осіб – вчених, принців, міністрів, колишніх високопосадовців і найбагатших бізнесменів країни. Формальним приводом стала масштабна антикорупційна кампанія, а місцем утримання обрали не звичайну в'язницю, а розкішний готель Ritz-Carlton у Ер-Ріяді, який лише за кілька днів до того приймав міжнародну інвестиційну конференцію.

Готель Ritz-Carlton у Ер-Ріяді, де утримували противників МБС / Фото - Faisal Al Nasser / Reuters

За офіційною версією затриманим не висували звинувачень у класичному розумінні – їм пропонували вибір: домовитися про фінансове врегулювання або постати перед судом. За оцінками Wall Street Journal сума арештованих активів, пов'язаних із корупцією, сягнула майже 800 мільярдів доларів.

Колишні затримані, які згодом заговорили публічно, розповідали про побиття, погрози й тиск з боку охоронців, підпорядкованих наближеним до МБС посадовцям. На їхню думку, вся ця операція була способом усунути потенційних конкурентів і суперників ще до того, як вони встигнуть організувати опір новому наслідному принцу.

Варто визнати, що план МБС дійсно спрацював - він справді усунув усіх конкрурентів і нині ніхто в країні публічно вже не ставить під сумнів його домінування. Це дає моральне право принцу подумати від імені всієї династії та держави про майбутнє.

Голограма для наслідного принца: Vision 2030 і реформи МБС

Ще у 2016-му році Мухаммед бін Салман представив план Vision 2030 амбітну програму, покликану звільнити Саудівську Аравію від тотальної залежності від нафтодоларів і трансформувати економіку, освіту та культуру країни.

На шляху до успіху стояла боротьба з релігійними лідерами та ваххабізмом – радикальною та консервативною течією в ісламі, що характерна для Саудівської Аравії. Через широке сповідування та особливе трактування ваххабізму такі звичні для нас речі і права, як от похід в кіно, телевізійні шоу, соцмережі, жінки, які вільно гуляють містом без чоловіка та керують автомобілем, були повністю заборонені або сильно контролювались релігійною і таємною поліціями.

Ми хочемо повернутися до того, чим були – поміркованого ісламу, відкритого світові, відкритого всім релігіям, – заявив тоді МБС. – Ми не витратимо ще 30 років нашого життя на боротьбу з екстремістськими ідеями. Ми знищимо їх сьогодні.

Іронічно, що цю заяву наслідний принц виголосив у Ritz-Carlton – готелі, де насильно утримували інших членів королівської родини. Але після неї послідувала низка реформ, які ще десять років тому здавалися немислимими для Саудівської Аравії й на тлі минулого фундаменталізму виглядали революцією:

жінкам дозволи керувати автомобілем, з'являтися на публіці без чоловіка-опікуна й жити самостійно;

повноваження релігійної поліції обмежили;

у країні відкрилися кінотеатри та концертні майданчики, де чоловіки й жінки вперше за багато років могли танцювати поруч.

Саудівська жінка за кермом автомобіля. До 2018-го року за такі дії жінок заарештовували:

У 2019-му МБС розпочав виведення на фондовий ринок гігантської державної нафтової компанії Aramco (нині вона активно рекламує себе і є одним з головних спонсорів Формули-1 та інших топових спортивних подій світового рівня).

Саудівська футбольна ліга залучила мільярдні інвестиції, завдяки чому за місцеві клуби виступають зірки світового масштабу. У країні проходять свої етапи Формули-1, ралі-марафон "Дакар", змагання з баскетболу, волейболу, тенісу та боксу.

Роналду став за допомогою Саудів мільярдером:

У Саудівській Аравії грає сам Кріштіану Роналду, а Олександр Усик провів три свої найважливіші поєдинки в кар'єрі саме на батьківщині МБС. У 2022-му в Джидді українець переміг Ентоні Джошуа, а в 2024-му двічі здолав Тайсона Ф'юрі.

Окрім цього, країна готується прийняти Чемпіонат світу з футболу FIFA 2034, зрівнявшись зі своїм конкурентом - Катаром, який провів Мундіаль в взимку 2021-го.

Крім того, принц дав потужний поштовх суверенному фонду добробуту Саудівської Аравії, який до того перебував у занепаді, змусивши його фінансувати проєкти спрямовані на диверсифікацію економіки.

Неочевидним бонусом перезапуску фонду стали неформальні контакти з членами родини Трампа (зокрема, Джаредом Кушнером) і впливовими росіянами, найвідомішим з яких є наближений до Путіна колишній киянин Кирило Дмитрієв.

Але не всі амбіції Мухаммеда бін Салмана були успішними. Начитавшись наукової фантастики (чи наслухавшись мудрих техногуру), у 2017-му році наслідний принц оголосив про NEOM – мегапроєкт з початковою вартістю понад 500 мільярдів доларів і будівництво The Line. При цьому, за оцінками експертів, реальна вартість проєкту мала обчислюватися трильйонами.

За амбітним задумом, це мало бути дзеркальне лінійне футуристичне місто завдовжки 170 кілометрів, без доріг і автомобілів, розраховане на початках на 9 мільйонів мешканців.

The Line – заплановане футурістичне 170-кілометрове місто, розраховане на проживання 9 мільйонів людей / Фото – NEOM

Реальність виявилася набагато жорсткішою. Заплановане населення проєкту переглядали кілька разів – з 9 до 1,5 мільйона, потім – до 300 тисяч, а зрештою до лише 100 тисяч мешканців до кінця десятиліття.

У вересні 2025 року Суверенний фонд добробуту країни офіційно призупинив будь-яке будівництво The Line – станом на той момент з передбачених 170 кілометрів було закладено лише 2,4 кілометра фундаменту. На все було витрачено наразі понад 50 мільярдів, але ця сума зросте – в наступні роки уряд Королівства сплатить мільярдні компенсації різноманітним підрядникам за скасування або заморожування угод.

Вбивство Джамаля Хашоґджі

Погравшись у великого полководця та візіонера, провівши чистки у владних колах і просунувши власні реформи Мухаммед бін Салман вирішив взяти під свій контроль ще одно сферу – медіа. Соцмережі сильно контролюються всередині королівства, а такі великі новинні агентства як Al Arabiya, Al Hadath чи Asharq Al-Awsat і так належать державі, тому з цим у наслідного принца проблем не було. Але як позбутися того, хто критикує тебе з-за кордону? Для МБС це не було риторичним питанням.

2 жовтня 2018 року відомий журналіст Джамаль Хашоґджі, колишній інсайдер саудівського істеблішменту, який роками критикував політику МБС у колонках Washington Post, зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі за документами для майбутнього весілля – і більше звідти не вийшов.

Джамаль Хашоґджі, саудівський журналіст вбитий за наказом МБС / Фото – AFP

Втім, саудівці не знали, що на Хашоґджі чекає під стінами посольства наречена. Вона забила на сполох і всю "операцію" було швидко викрито. І це спричинило шалений скандал світового масштабу.

Ер-Ріяд спершу заперечував будь-яку причетність до цієї ситуації. Але, як виявилося, турецька розвідка прослуховувала консульство й мала аудіозапис усієї операції (це дещо говорить про турецьку гостинність і дипломатичний етикет). В медіа почали з'являтися докази вини саудівських силовиків у вбивстві журналіста.

Було встановлено, що п'ятнадцятеро співробітників саудівських спецслужб, семеро з яких належали до особистого елітного підрозділу МБС "Тигряча зграя", вбили й розчленували журналіста прямо в будівлі консульства.

Тіло дисидента розчинили у плавиковій кислоті та інших хімікатах, які спустили потім у каналізацію та місцевий колодязь (дуже мудро), а кістки спалили у печі-тандирі. Щоб приховати запах трупоспалення, агенти замовили з ресторану 45 кілограмів сирого м'яса та влаштували у дворі фальшиве барбекю (турецька розвідка мала повне право змонтувати це відео у прискоренні та накласти на нього музику з шоу Бенні Гілла – 24 Канал).

При цьому один з агентів, що мав подібну до Хашоґджі статуру, вбрався у його одяг і спробував залишити "слід" перед камерами, створивши враження, що жертва залишила посольство з власної волі.

Офіційна версія змінювалася кілька разів: спочатку стверджували, що Хашоґджі покинув будівлю живим, потім, що він загинув під час бійки, і лише згодом саудівська влада визнала, що вбивство було спланованим заздалегідь.

Ще у листопаді 2018-го ЦРУ з високим рівнем впевненості дійшло висновку, що операцію особисто санкціонував МБС, а розсекречений 2021 року звіт американської розвідки прямо підтвердив: наслідний принц схвалив операцію в Стамбулі із захоплення або вбивства журналіста.

Сам МБС змушений був взяти на себе відповідальність, але лише "оскільки це сталося під його наглядом". При цьому він категорично заперечував особисту причетність чи попередню власну обізнаність про напад чи його підготовку. Втім, це не врятувало його від статусі парії та показного ігнорування світовими лідерами на чолі з президентом Байденом.

Любий друг Трампа

Західні уряди та лідери були шоковані діями наслідного принца, але витяг Мухаммеда бін Салмана з кількарічної міжнародної ізоляції ніхто інший як президент Сполучених Штатів – Дональд Трамп. І присвятив цьому перші місяці своєї другої каденції.

Дональд Трамп і Мухаммед бін Салман зустрічаються у Білому Домі, 18 листопада 2025 року / Фото – White House / Daniel Torok

Їхня дружба почалась ще під час першого терміну Трампа. Іронічно, що до того як стати президентом США Дональд Трамп послідовно принижував Саудівську Аравію, її релігію і звинувачував саудитів (нарівні з мусульманами з Нью-Джерсі) у терористичних атаках 9 вересня 2001 року. Але думку президента змінили три речі: його зять Джаред Кушнер, взаємна ненависть до Ірану і, звичайно, гроші, багато грошей.

Джаред Кушнер підтримує з наслідним принцом тісні регулярні контакти ще з часів першого президентства його тестя. Ця дружба має цілком конкретний фінансовий вимір: після того як Саудівський державний інвестиційний фонд PIF вклав 2 мільярди доларів у приватний інвестиційний фонд Кушнера Affinity Partners, сам Кушнер із 2021 року отримав від Саудівської Аравії понад 110 мільйонів доларів у вигляді комісій за управління. Візитками "дружби" стали контракти на Trump Tower і Trump Plaza з кошторисом на кілька мільярдів. Ці угоди були укладені в 2024 – 2025 роках.

Зустріч Джареда Кушнера і Мухаммеда бін Салмана, 2020 рік. / Фото – Saudi Press Agency / AFP

За 10 років Мухаммеда бін Салмана при владі Ер-Ріяд витратив понад 50 мільярдів доларів на американську зброю, а а саудівські інвестиції в Сполучені Штати перетнули позначку в 200 мільярдів доларів.

У травні 2025-го, ще на початку другого президентського терміну Трампа, сторони підписали оборонну угоду на майже 142 мільярди доларів. А в липні 2026 року уклали угоду про розвиток мирної ядерної енергетики в Саудівській Аравії. Договір вартістю в десятки мільярдів доларів передбачає будівництво реакторів AP1000 і розрахований приблизно на тридцять років.

До того ще була не зовсім оборонна, але дуже важлива та навіть знакова угода – восени 2025-го Саудівська Аравія та Affinity Partners зятя Трампа за 55 мільядрів придбали лідера світової ігрової індустрії Electronic Arts (EA), сплативши на 25% вище за ринкову ціну. При цьому сам МБС, за даними інсайдерів, є фанатом не Need For Speed чи FC 26 (флагманських ігор EA), а Call of Duty від Microsoft.

Як Мухаммед бін Салман, так і Трамп ненавидять Іран і вважають що він несе загрозу для усього близькосхідного регіону (що дійсно так). Однак, після того як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану 28 лютого 2026 року, королівство саме потрапило під перехресний вогонь – іранські ракети били по Саудівській Аравії, але Трампа удари по території найбільшого союзника США на Близькому Сході не дуже цікавили.

Отримані від Королівства гроші аргументом для Трампа не стали. Ба більше, за кілька тижнів після початку атаки на Іран під час виступу на інвестиційному форумі Future Investment Initiative у Флориді Трамп публічно заявив, що нині принц "цілує його в зад". В устах президента США це, мабуть, означало, що МБС підлещується до нього, але буквальний переклад виявився занадто вульгарним – такого собі не дозволяв навіть Джамаль Хашоґджі. Втім, принц цю образу змушений був проковтнути. Але і це не допомогло.

Коли ситуація загострилася до критичної у вересні цього року, і хусити почали душити здатність королівства експортувати нафту, МБС особисто зателефонував Трампу з проханням завдати ударів по позиціях хуситів – і отримав відмову. До речі, не допомогли МБС і укладені за кілька місяців до того пафосні угоди в Мецці між Саудівською Аравією, Туреччиною та Пакистаном, які експерти поспішили назвати локальним аналогом НАТО. Рятувати принца від навіжених, але креативних інсургентів ніхто не наважився.

Медіатор без вибору сторони

У вересні 2022-го року, майже одразу після офіційного призначення прем'єр-міністром Саудівської Аравії, Мухаммед бін Салман вирішив довести свої можливості на світовій арені переговорів. Відтоді МБС узяв на себе роль глобального посередника і регулярно долучався до організації подальших обмінів полоненими між Києвом і Москвою. За що йому українці безперечно вдячні.

У лютому 2023-го Саудівська Аравія виділила Україні пакет гуманітарної допомоги на 410 мільйонів доларів, а вже в серпні того самого року за ініціативи Володимира Зеленського й за підтримки МБС у Джидді відбувся міжнародний саміт щодо України за участі 42 країн – без Росії. Але вже за кілька місяців, у грудні, особисто приймав у Ер-Ріяді Володимира Путіна.

У 2025-му в Ер-Ріяді, а потім в Джиддщі відбулися перші після довгої паузи переговори між представниками України та Росії, а в квітні 2026-го там само Мухаммед бін Салман зустрічав Володимира Зеленського, який пообіцяв арабам допомогу з вирішенням проблеми іранських дронів.

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман 24 квітня 2026 року обговорюють можливості оборонної співпраці та Drone Deal / Фото – Офіс президента України

Насправді наслідний принц не займає сторону України чи Росії. Все що його цікавить це особиста вигода і свій вигляд на міжнародній дипломатичній арені. І саме Саудівська Аравія приймала перші перемовини між російською й американською делегаціями щодо війни в Україні у лютому 2025-го.

МБС не соромиться укладати Drone Deal з Україною, просити допомоги українських спеціалістів у протистоянні іранським дронам Shahed і одночасно з цим підтримувати дружні стосунки з Москвою. Мабуть, наслідний принц забув, що саме Кремль є союзником Тегерану і допомагає йому розвивати дронові технології і наносити удари по території королівства. Втім, для Близького Сходу це нормальна логіка (схожу, але, мабуть, ще більш схиблену, демонструє інший герой нещодавнього тексту 24 Каналу – Беньямін Нетаньягу).

МБС – небезпечний чоловік із великими амбіціями. Гроші, нафта, вплив – в руках Мухаммеда бін Салмана - ціле королівство. Єдине, що зупиняє його від отримання повної влади – його батько і король. Але як довго 90-річний пан Салман буде сидіти на престолі та яку владу отримає наслідний принц після його смерті?