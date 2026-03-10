Аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень у щорічному звіті The Military Balance 2026 сформували рейтинг найбільших армій світу за кількістю діючих військовослужбовців. Про це повідомляє Business Insider.

Яке місце посіла Україна у рейтингу?

Попри стрімкий розвиток військових технологій, чисельність особового складу армії й надалі лишається одним із ключових показників сили держави. Саме кількість військових – від піхотинців і моряків до пілотів та бійців спецпідрозділів – часто використовують для оцінки масштабів збройних сил.

Під час підрахунків враховували саме чинний особовий склад армій різних країн, тоді як інформація про оборонні бюджети базується на фінансових показниках за 2025 рік.

У цьому рейтингу Україна посіла шосту позицію. За оцінками аналітиків, чисельність українських збройних сил становить приблизно 677 тисяч військовослужбовців. Водночас оборонний бюджет держави оцінюється орієнтовно у 44,4 мільярда доларів.

Які країни мають найбільші за чисельністю армії:

Китай – 2 035 000 військових (бюджет 251,3 мільярда доларів) Індія – 1 501 000 (78,3 мільярда доларів) США – 1 340 000 (921 мільярд доларів) Північна Корея – 1 280 000 Росія – 1 264 000 (161,2 мільярда доларів) Україна – 677 000 (44,4 мільярда доларів) Пакистан – 660 000 (10 мільярдів доларів) Іран – 610 000 (6,1 мільярда доларів) Ефіопія – 503 000 (484 мільйонів доларів) Південна Корея – 450 000 (43,8 мільярда доларів)

До першої двадцятки також входять В’єтнам, Єгипет, Індонезія, Бразилія, Таїланд, Туреччина, Мексика, Колумбія, Шрі-Ланка, Саудівська Аравія, Японія, Франція, Марокко та Ірак.

Україна посіла високе місце і у загальному рейтингу потужності армій