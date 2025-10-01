Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, додавши, що висловлювання Орбана може бути піар-кроком.
Кремль міг розпочати спецоперацію щодо НАТО
Політолог озвучив, що в нього складається враження, що триває потужна спецоперація російських силовиків, аби дискредитувати НАТО, залякати Європу і показати, що дрони Росії летять в ті країни, які найбільше допомагають Україні.
Кремль хоче, аби ці країни припинили підтримувати ЗСУ, максимально всі ресурси спрямували на власну безпеку, а нашій державі відмовляли у допомозі.
Данська ініціатива на слуху, туди БпЛА й летять. Можна очікувати що завгодно. Ця операція є доволі успішною. Миттю істини стане збиття європейськими партнерами цих дронів або літака. От тоді почнеться цікава історія,
– переконаний Лісний.
На думку політолога, тоді стане зрозуміло, куди саме рухається ця операція Москви. Зараз, зі слів Лісного, можна зробити висновок, що дискредитація Європи й Північноатлантичного Альянсу відбувається і про слабкість НАТО вже заговорили.
Він підсумував, що союзникам України треба розуміти це й адекватно реагувати, не боятися Росії, проявляти свою політичну волю, бо, як зазначив Лісний, війна вже на їхній території.
Дрони над Європою: останні новини
- 29 вересня в Румунії знайшли уламки російського БпЛА. Він впав у дельті Дунаю. Очільник міноборони країни Йонуц Моштяну повідомив, що Румунія вжила заходів на законодавчому рівні, щоб в майбутньому збивати невідомі БпЛА. Робити це планує разом з партнерами по НАТО.
- 28 вересня підозрілі дрони виявили в Норвегії. Через це пасажирський літак, який прямував з Осло до Бардуфосса, розвернули. Ще один довелося спрямувати в інший аеропорт.
- Невідомі БпЛА цього місяця були помітні й в небі Швеції, неподалік військово-морської бази. Дрони прилетіли й до Фінляндії. Там їх побачили над гідроелектростанцією.
- У ніч на 26 вересня безпілотники зафіксували у повітряному просторі Німеччини. Очільниця МВС країни Сабіна Зюттерлін-Вак повідомила, що триває розслідування. Речник СДПН з питань внутрішньої безпеки Ніклас Дюрбрук закликав Німеччину тримати зв'язок з Данією, аби швидко реагувати.
- У ніч на 25 вересня невідомі БпЛА прилетіли в Данію, їх зафіксували над аеропортами країни (Ольборг, Сендерборг, Есб'єрг, Скридструп). Поблизу першого є база Повітряних сил Данії, де розміщені літаки. А щодо останнього, Скридструпа, він є базою для F-16. За кілька днів БпЛА знову "навідалися" в цю країну.