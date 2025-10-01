Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, додавши, що висловлювання Орбана може бути піар-кроком.

Кремль міг розпочати спецоперацію щодо НАТО

Політолог озвучив, що в нього складається враження, що триває потужна спецоперація російських силовиків, аби дискредитувати НАТО, залякати Європу і показати, що дрони Росії летять в ті країни, які найбільше допомагають Україні.

Кремль хоче, аби ці країни припинили підтримувати ЗСУ, максимально всі ресурси спрямували на власну безпеку, а нашій державі відмовляли у допомозі.

Данська ініціатива на слуху, туди БпЛА й летять. Можна очікувати що завгодно. Ця операція є доволі успішною. Миттю істини стане збиття європейськими партнерами цих дронів або літака. От тоді почнеться цікава історія,

– переконаний Лісний.

На думку політолога, тоді стане зрозуміло, куди саме рухається ця операція Москви. Зараз, зі слів Лісного, можна зробити висновок, що дискредитація Європи й Північноатлантичного Альянсу відбувається і про слабкість НАТО вже заговорили.

Він підсумував, що союзникам України треба розуміти це й адекватно реагувати, не боятися Росії, проявляти свою політичну волю, бо, як зазначив Лісний, війна вже на їхній території.

