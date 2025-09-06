Там відкликали законний дозвіл на використання відповідного матеріалу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Reuters​.

Дивіться також Є певні ознаки: про що Путін міг домовитися із Сі Цзіньпіном

Про що заявило Reuters?

Запис розмови російського та китайського президентів був ліцензований державною телевізійною мережею "Центральне телебачення Китаю" (CCTV). Згодом Reuters змонтувало з цього чотирихвилинне відео.

Після цього агентство розповсюдило відповідні кадри серед більш ніж 1 тисячі глобальних медіаклієнтів, зокрема з великими міжнародними новинними мовниками та телевізійними станціями у всьому світі.

Також змонтований відзнятий матеріал розповсюдили й інші інформаційні агентства, що мають ліцензію CCTV. Утім, пізніше Reuters видалило відео зі та видало клієнтам наказ про його знищення після запиту від CCTV

Згідно з оприлюдненою інформацією, в отриманому листі наголосили, що агентство перевищило умови угоди про використання. Також розкритикували "редакційну обробку цього матеріал", проте деталей не казали.

Таким чином агенство заявило, що прибрало відео, оскільки більше не має законного дозволу на публікацію цього матеріалу, захищеного авторським правом. Водночас до CCTV вирішили звернутися за коментарем.

Редакційна обробка цього матеріалу призвела до явного перекручування фактів і тверджень, що містяться в ліцензованій стрічці,

– відповів керівник юридичного відділу інформаційного CCTV.

Своєю чергою Reuters​ заявило, що в агентстві ретельно переглянули опубліковані кадри, і "не знайшли жодних підстав вважати, що давнє зобов’язання Reuters щодо точної та неупередженої журналістики було порушено".

Про який діалог Путіна і Сі йдеться?