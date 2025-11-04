Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Хто з лідерів не поїде на саміт в Колумбії?

Саміт ЄС – CELAC має відбутися 9 – 10 листопада в місті Санта-Марта (Колумбія).

У виданні з посиланням на джерела пишуть, що цей саміт викликає дедалі більше запитань у Європі, оскільки США посилюють тиск на країни, зокрема Колумбію, яка приймає захід, і Венесуелу, звинувачуючи їх у наркоторгівлі.

За даними інших джерел видання, участь у зустрічі підтвердили лише 5 європейських лідерів і 3 представників країн Латинської Америки.

Німецький канцлер Мерц не має наміру відвідувати цей захід. Його речник Стефан Корнеліус пояснив відмову Мерца від участі "низькою зацікавленістю інших глав держав і урядів". Аналогічну позицію зайняла і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами її представниці, замість фон дер Ляєн на саміт поїде головний дипломат ЄС Кая Каллас.

На Саміті мали обговорити питання зміцнення торгівельних відносин, боротьбу з організованою злочинністю та спільну позицію щодо політики США в регіоні. Країни Латинської Америки також хочуть, щоб ЄС підтримав кандидата з регіону на посаду наступного генерального секретаря ООН.

Що передувало?