Ціна зали зросла на 150 мільйонів доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

Чому Трамп знову накинувся на журналістку?

Спершу Трамп різко відповів головній кореспондентці Білого дому CNN Кейтлан Коллінз, яка запитала про перегляд бюджету.

"Кейтлан Коллінз з фейкових новин CNN, завжди дурна й неприємна, спитала мене, чому нова бальна зала коштує більше, ніж ми думали рік тому", – написав президент у Truth Social, помилившись із іменем журналістки.

За його словами, зала буде "удвічі більшою", а якість інтер'єру та оздоблення піднята до "найвищого рівня". Крім того, збільшена відстань між колонами, "щоби покращити огляд".

Трамп стверджує, що роботи відбуваються "у межах бюджету та з випередженням графіка" й наголошує, що проєкт фінансується приватними внесками, а не коштами платників податків.

У липні Білий дім повідомляв, що будівництво обійдеться у 200 мільйонів доларів. Згодом президент озвучив нову суму – 300 мільйонів. Наприкінці жовтня посадовці назвали вже 350 мільйонів. Попри запевнення, що існуючі споруди не зачеплять, проєкт спричинив суперечки після повного знесення Східного крила у жовтні.

Під час демонтажу оприлюднили список великих компаній, що фінансують будівництво. Серед донорів – Amazon, Apple, Google, Meta, Lockheed Martin, Comcast, Microsoft, Palantir, Union Pacific Railroad і T-Mobile. Трамп також заявив, що вкладає частину власних грошей.

Спочатку проєктом керував архітектор Джеймс МакКрері ІІ, але цього тижня адміністрація повідомила, що тепер головним архітектором стане Шалом Баранес, відомий проєктами урядових будівель. МакКрері залишиться у команді як консультант.

І сам проєкт, і демонтаж будівель викликали гостру реакцію з боку законодавців, істориків, коментаторів та колишніх мешканців і співробітників Білого дому.

