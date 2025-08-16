Зокрема, частина з них стосується війни в України, Володимира Путіна, а також тристоронньої зустрічі за участі Володимира Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Дивіться також Як росіяни продали Аляску американцям і чому саме тут відбудуться переговори Путіна і Трампа

Що заявив Трамп?

Дональд Трамп, коментуючи питання війни в Україні, заявив, що не полюбляє мати занадто багато очікувань, проте "хотів би припинення вогню". Він також сказав, що може вийти з переговорів у разі невдалих результатів саміту на Алясці.

Я роблю це не на основі історії, чи чогось іншого – я роблю це на основі угоди. Якщо ми укладемо угоду, чудово. Якщо я побачу, що немає жодної надії на укладення угоди, я йду... Це не моя війна. Це війна Байдена. Байден все зіпсував,

– заявив він.

Також американський президент заявив, що не буде вести мирні переговори від імені України, а радше за все просто "підготує стіл" для переговорів між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

"Не мені вести переговори щодо угоди для України, але я точно можу організувати переговори... Я б хотів зосередитися на нашій країні, але, знаєте, мене переривають", – наголосив президент США.

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомляли, що журналісти Fox New анонсували інтерв'ю американського президента Дональда Трампа після його зустрічі з Володимиром Путіним та його делегації на Алясці.