Їхніми цілями стають нафтопереробні заводи, паливні склади та військові логістичні центри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

Як українські безпілотники вплинули на хід війни?

З літа українська кампанія з використанням далекобійних безпілотників різко посилилась, руйнуючи енергетичну інфраструктуру по всій Росії та розтягуючи протиповітряну оборону Москви. Ці безпілотники тепер літають набагато далі, ніж будь-коли під час війни.

Удари спричинили дефіцит бензину в Росії, змусивши запровадити нормування в деяких регіонах та підкресливши вразливість інфраструктури країни. Голова СБУ Василь Малюк зазначає, що з початку 2025 року Україні вдалося завдати понад 160 успішних ударів по російських нафтовидобувних та нафтопереробних підприємствах.

Виробництво українських далекобійних дронів / Фото Євгена Малолєтки (AP)

Західні аналітики стверджують, що атаки на російську енергетичну інфраструктуру досі мали серйозний, але не руйнівний, вплив. Українські безпілотники неодноразово вражали 16 великих російських нафтопереробних заводів, що становить близько 38% номінальної потужності нафтопереробки країни, згідно з нещодавнім оглядом Фонду Карнегі.

Проте стверджується, що фактичний вплив був значно обмеженішим: більшість заводів відновлювали роботу протягом кількох тижнів, а обсяги нафтопереробки в Росії були обмежені простоєм потужностей та наявними надлишками палива.

Глибокі удари дали Києву ініціативу у важливий момент. Сполучені Штати та Європа посилюють санкції проти російської нафтової промисловості, навіть попри те, що запит Києва на американські ракети "Томагавк" далекого радіусу дії наразі залишається непочутим.

Президент Володимир Зеленський каже, що покращені можливості України щодо ударів далекого радіусу дії завдають реальної шкоди, змушуючи Кремль імпортувати паливо та обмежувати експорт. На його думку, росіяни вже втратили до 20% своїх поставок бензину – безпосередньо в результаті українських ударів.

На секретному місці запуску командир з позивним "Фідель", який контролює операцію, спостерігає через окуляри нічного бачення, як безпілотники підіймаються в зоряне небо. За його словами, дрони розвиваються. Замість того, щоб літати 500 кілометрів, вони літають 1000. "Фідель" також зазначає, що на успішну операцію впливають три фактори: дрони, люди та планування.

Варто зауважити, що значну частину безпілотників Україна виробляє самостійно. "Лютий" – літальний апарат заввишки по пояс з гвинтом ззаду та характерним трикутним хвостом не виглядає ні елегантним, ні страхітливим. Однак простота складання означає, що його можна тримати прихованим і постійно налаштовувати:для прослизання крізь ретельно контрольований повітряний простір фронту.

Типовий для української філософії простого військового виробництва "Лютий" став символом національної гордості та нещодавно був зображений на місцевій поштовій марці. Ці безпілотники можуть вражати цілі в радіусі 1000 кілометрів від кордону та змінюють географію війни.

Атаки рік тому пошкодили нафтопереробні заводи у набагато вужчому діапазоні, переважно у західних прикордонних районах Росії. Тоді як зараз безпілотники далекого радіусу дії виробляються в Україні всього за 55 000 доларів.

Адріано Босоні, директор з аналізу RANE, глобальної фірми з аналізу ризиків вважає, що Україна стає кращою у веденні війни всередині Росії. Протягом більшої частини війни країна-агресорка діяла, виходячи з припущення, що її власна територія безпечна, але зараз це вже зовсім не так.

На думку Босоні, стратегічна логіка полягає у виснаженні логістикою: змушуючи Росію перенаправляти постачання та розміщувати засоби протиповітряної оборони на ширшій території, Київ прагне послабити здатність Москви підтримувати масштабні операції.

Міжнародне енергетичне агентство з Парижа стверджує, що повторювані удари дронів скоротили потужності Росії з переробки нафти приблизно на 500 000 барелів на день. Це спричинило внутрішній дефіцит палива та обмежило експорт дизельного й авіаційного пального, навіть попри те, що загальний світовий видобуток нафти залишається стабільним.

Можливості Києва дозволяють незалежні запуски безпілотників, обходячи західне схвалення, необхідне для імпорту далекобійної зброї. Ця автономія передувала жорсткішим санкціям проти Росії, адже союзники посилили ескалацію лише після того, як Україна місяцями атакувала російські нафтопереробні заводи.

Війна дісталася нашому поколінню, щоб ми могли боротися за наших дітей, і щоб вони могли жити у вільній демократичній країні. Зараз ми отримуємо досвід, який буде використаний кожною країною світу, і ми платимо за це своїм життям та життям наших друзів,

– підсумував "Фідель".

Українські атаки на Росію: коротко про головне