В Ірані, ймовірно, вважають, що переговори за участю Віткоффа та зятем Трампа Кушнером не будуть продуктивними. Про це повідомили в CNN.

Чому Іран відмовився від зустрічі з Віткоффом?

Як вказують у виданні, Тегеран не вірить в успіх діалогу з Віктоффом через "дефіцит довіри" після зриву переговорів до початку військових дій на Близькому Сході.

Іран вважає, що Венс, на відміну від Віткоффа, Кушнера та навіть державного секретаря Марко Рубіо, більш налаштований на припинення війни.

Проте, є ті, хто вважає, що для Венса вступ у переговори може бути ризикованим, адже досягти домовленостей про припинення конфлікту буде складно.

Віткофф й надалі активно бере участь у переговорах від США, а Іран, ймовірно, буде змушений працювати з тим представником, якого визначить адміністрація Трампа.

Кого адміністрація вирішить відправити, з тим іранцям доведеться мати справу, але це не означає, що в них немає переваг,

– зазначили у виданні.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що саме Трамп визначатиме, хто представлятиме США на переговорах. За її словами, до процесу також можуть бути залучені Венс, Рубіо, Віткофф і Кушнер.

Як зазначають в CNN, зустріч США та Ірану цього тижня в Ісламабаді все ще залишається можливою.

