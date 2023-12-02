Трьох депутаток "Європейської солідарності" теж не випустили за кордон

Депутатка з "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її та двох та ще двох колег по фракції не відпустили у відрядження за кордон.

Зі слів Климпуш-Цинцадзе, її, Ірину Геращенко та Марину Іонову теж не випустили у відрядження за межі країни.

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Чому депутатки від ЄС не зможуть виїхати за кордон

Климпуш-Цинцадзе заявила, що вона, Геращенко та Іонову мали підтверджені зустрічі в Конгресі, Пентагоні, Держдепі та аналітичних центрах. Також нардепка показала своє запрошення від Міжнародного демократичного союзу.

Однак розпорядження на їхнє відрядження немає, тож вони не зможуть поїхати.

Розпорядження нема, а значить на свій виступ на конгресі Міжнародного демократичного союзу і заплановані з ранку понеділка зустрічі ми вже не потрапляємо,

– написала вона.

Запрошення, яке показала нардепка:

Довідка. Після низки скандалів щодо сумнівних поїздок депутатів під час воєнного стану за кордон, від 30 січня 2023 року держслужбовці та депутати усіх рівнів, зокрема і жінки, не можуть просто так виїхати за межі країни. Вони мають право перетнути кордон на виїзд лише якщо мають розпорядження про офіційне відрядження.

Також є низка інших винятків: лікування, смерть близького родича, супровід або відвідини неповнолітньої дитини у випадку, якщо інших опікунів немає.

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