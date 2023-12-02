Трьох депутаток "Європейської солідарності" теж не випустили за кордон
Джерело:фейсбук Іванни Климпуш-Цинцадзе
Депутатка з "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її та двох та ще двох колег по фракції не відпустили у відрядження за кордон.
Зі слів Климпуш-Цинцадзе, її, Ірину Геращенко та Марину Іонову теж не випустили у відрядження за межі країни.
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Чому депутатки від ЄС не зможуть виїхати за кордон
Климпуш-Цинцадзе заявила, що вона, Геращенко та Іонову мали підтверджені зустрічі в Конгресі, Пентагоні, Держдепі та аналітичних центрах. Також нардепка показала своє запрошення від Міжнародного демократичного союзу.
Однак розпорядження на їхнє відрядження немає, тож вони не зможуть поїхати.
Розпорядження нема, а значить на свій виступ на конгресі Міжнародного демократичного союзу і заплановані з ранку понеділка зустрічі ми вже не потрапляємо,
– написала вона.
Запрошення, яке показала нардепка:
Довідка. Після низки скандалів щодо сумнівних поїздок депутатів під час воєнного стану за кордон, від 30 січня 2023 року держслужбовці та депутати усіх рівнів, зокрема і жінки, не можуть просто так виїхати за межі країни. Вони мають право перетнути кордон на виїзд лише якщо мають розпорядження про офіційне відрядження.
Також є низка інших винятків: лікування, смерть близького родича, супровід або відвідини неповнолітньої дитини у випадку, якщо інших опікунів немає.
Напередодні з України не випустили Порошенка
- Зранку 1 грудня 2023 року Петро Порошенко заявив, що мав їхати у відрядження, однак його не випустили прикордонники. Тоді у Держприкордонслужбі розповіли, що їм надійшла інформація про те, що його відрядження скасоване.
- Доручення про скасування відрядження народного депутата дав перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Згодом він розповів, що причиною став отриманий ним службовий лист, зміст якого він не може коментувати. Однак згодом стало відомо, що це лист від СБУ.
- У Службі безпеки прокоментували ситуацію. За їхніми словами, розвідувальні органи мають інформацію про те, що окремих українських політиків під час їхніх відряджень у треті країни російські спецслужби намагаються долучити до ІПСО проти України.
- У випадку Порошенка, СБУ насторожила його запланована зустріч з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, адже другий "системно висловлює антиукраїнську позицію, є другом Путіна і закликає зняти санкції з Росії.
- За даними відомства, цю зустріч росіяни планували використати для ІПСО. Тому СБУ звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати плани ворога.