Геращенко може допомагати Монастирському адаптуватися, – Фесенко
Джерело:24 канал
Після відставки Арсена Авакова у Міністерстві внутрішніх справ зміни відбуватимуться поступово. Зокрема залишається запитання, чи залишиться на посаді заступник міністра Антон Геращенко.
Адже він мав і офіційні, і особисті зв'язки з Денисом Монастирським, якому президент Володимир Зеленський запропонував очолити відомство. Про це в ефірі повідомив політолог Володимир Фесенко.
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Фесенко: Через Геращенка може зберігатись вплив Авакова
За його словами, треба розуміти, що Монастирський хоча і очолював профільний комітет, але він все ж наразі залишається людиною ззовні. Спочатку йому необхідно адаптуватися. Він може привезти з собою своїх людей, на яких опиратиметься.
Геращенко може допомагати Монастирському адаптуватися в міністерстві, швидше увійти у курс справ тощо,
– сказав Фесенко.
Водночас як він відзначив, через Геращенка може зберігатись і вплив Авакова. "Він слабнутиме, але потрібно розуміти, що міністерство за 7 років підлаштувалось під Авакова. Тому його величезні впливи, навіть інерційно, зберігатимуться", – зауважив експерт.
Аваков опосередковано може залишитись в політиці
Сам Аваков наразі візьме певну паузу, відійде від справ. Спочатку відпочине, а потім вирішуватиме, що саме і як робити.
"Можливо, опосередковано він залишиться в політиці. Буде змагання за те, щоб Аваков став партнером. Він обиратиме, з ким мати партнерські стосунки, кому допомагати. Впливи на міністерство зберігатимуться, хоча поступово і слабнутимуть", – додав Фесенко.
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Монастирський замінює Авакова: коротко
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