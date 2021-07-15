Допомагатиме президенту, – Геращенко розповів про плани Авакова на майбутнє

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС. Верховна Рада 15 липня більшістю голосів ухвалила його звільнення.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів розповів, чим займатиметься Аваков після своєї відставки.

Читайте також Зеленський запропонував Авакову піти у відставку, – Геращенко

Плани Авакова – поїхати у відпустку. Уперше за сім із половиною років відпочити в статусі звичайного громадянина,

– сказав він.

Водночас Геращенко зазначив, що після повернення колишній глава МВС допомагатиме президенту Володимиру Зеленському.

За його словами, Аваков також всіляко сприятиме новому міністру внутрішніх справ.

Аваков не прийшов на роботу

"Сегодня" пише, що у МВС не бачили Авакова на роботі 15 липня. Підлеглі кажуть, що він вирушив на природу.

Одне з високопоставлених джерел зазначило, що за його інформацією, ексміністр "точно знайде можливість зварити кашу на природі".

Сам Аваков на своїй сторінці у фейсбуці залишив позначку, що "починає працювати у компанії "Громадянин України".

Відставка Авакова з посади глави МВС

Аваков написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ 13 липня.

Верховна Рада 15 липня підтримала його звільнення – "за" проголосував 291 нардеп.

Президент вже запропонував на посаду глави МВС "слугу" Дениса Монастирського.

До теми Рада першим питанням розгляне призначення глави МВС



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу