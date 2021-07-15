Допомагатиме президенту, – Геращенко розповів про плани Авакова на майбутнє

15 липня 2021 , 22:37
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Джерело:

24 канал

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС. Верховна Рада 15 липня більшістю голосів ухвалила його звільнення.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів розповів, чим займатиметься Аваков після своєї відставки.

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Плани Авакова – поїхати у відпустку. Уперше за сім із половиною років відпочити в статусі звичайного громадянина,
– сказав він.

Водночас Геращенко зазначив, що після повернення колишній глава МВС допомагатиме президенту Володимиру Зеленському.

  • За його словами, Аваков також всіляко сприятиме новому міністру внутрішніх справ. 

Аваков не прийшов на роботу

"Сегодня" пише, що у МВС не бачили Авакова на роботі 15 липня. Підлеглі кажуть, що він вирушив на природу.

  • Одне з високопоставлених джерел зазначило, що за його інформацією, ексміністр "точно знайде можливість зварити кашу на природі".

Сам Аваков на своїй сторінці у фейсбуці залишив позначку, що "починає працювати у компанії "Громадянин України".

Відставка Авакова з посади глави МВС

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Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Васьків