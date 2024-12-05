Навіщо Герасимов дзвонив генералу Брауну: генерал-лейтенант у відставці пояснив дії Росії

ЗМІ повідомляють, що начальник генштабу Росії Валєрій Герасимов та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун провели телефонну розмову. Зокрема, вони говорили про ракету "Орешник", якою окупанти вдарили по Дніпру.

Росіяни застосували "Орешник", а також повернулись до атак по об'єкти в Україні стратегічними бомбардувальниками. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко пояснив 24 Каналу дії Росії.

До теми Говорили про Україну: Герасимов мав "дуже незвичайну" розмову з генералом США Брауном, – NYT

"Американці, безумовно, можуть пред'являти у відповідний спосіб з цього приводу претензії до росіян. Оскільки сторони намагаються не ескалувати, особливо щодо ядерного питання", – сказав він.

Стратегічні бомбардувальники входять до ядерної тріади. А "Орешник" збирався з міжконтинентальних балістичних ракет. Тому Штати повинні пояснювати Росії наслідки таких дій. Адже одна справа – просто погрожувати світу, зовсім інша – застосовувати таке озброєння.

Ситуація для росіян погіршується

Ігор Романенко зазначив, що також для Росії погіршилась ситуація у Сирії. Зокрема, загарбники можуть втратити військово-морську базу у Тартусі. Ворог шукає шляхи для стабілізації ситуації. Однак сил, щоб одночасно вести війну і в Україні, і там, у росіян небагато.

Думаю, що суттєво нічого позитивного для росіян не відбулася. Американці там застосували вже зброю, завдали удару, спираючись на те, що їх там хтось обстрілював. Турки займають відповідну позицію і просуваються. Там, де курди є, у них свій погляд з цього приводу. Тобто ситуація у Сирії для росіян погіршуються,

– підкреслив військовий експерт.

Якщо позиції та потенціал російської армії знижується в Сирії, то це може впливати і на події в Україні. Де б не були окупанти, якщо на якійсь ділянці буде погіршення, то, як правило, це негативно впливатиме на загальний стан збройних сил Росії.