Герасимов провалив план наступу Росії: Череватий пояснив, що про це може свідчити

Командувач окупаційними військами Росії Валєрій Герасимов провалив план з окупації Донбасу. Окупанти не здобули жодного успіху, зокрема 9 місяців не можуть захопити Бахмут.

Про це в ефірі телемарафону сказав Сергій Череватий, речник Східного угруповання ЗСУ, пише 24 Канал. Череватий погодився з інформацією розвідки Міноборони Британії, яка 1 квітня повідомила, що план Росії по окупації Донбасу провалився.

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Речник підкреслив, що за останні місяці росіяни не здобули жодного оперативно-тактичного досягнення.

Якщо аналізувати ситуацію за останні місяці – російським окупаційним військам не вдалося (здобути – 24 Канал) жодного потужного оперативно-тактичного досягнення, якоїсь перемоги,

– сказав він.

Крім того, Череватий додав, що Росія немає жодних успіхів у контексті стратегічної операції.

Речник підкреслив, що окупанти зав'язли на декількох напрямках і намагаються без успіху проводити штурмові дії. Тим самим, як каже Череватий, росіяни "тільки сточують свої сили, знекровлюють свої війська та знижують бойовий потенціал свого війська".

Як приклад він навів Бахмут, який росіяни не можуть взяти вже 9 місяців.

Це, напевно, один з яскравих маркерів "спроможностей" генерала Герасимова проводити операції такого рівня,

– констатував Череватий.

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