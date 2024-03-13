Не вдалося дійти згоди: лідер ультраправих в Нідерландах відмовився від спроб стати прем'єром

Лідер ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс відмовився від боротьби за пост прем'єр-міністра країни. Він претендував на посаду після перемоги на дострокових парламентських виборах у 2023 році.

Він зазначив, що йому не вдалося домовитися з лідерами коаліційних партій. Він зазначив, що бачив інший вектор розвитку Нідерландів, відмінний від теперішнього.

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Зняття кандидатури

Герт Вілдерс 13 березня зняв свою кандидатуру з посади прем'єр-міністра Нідерландів. Він зазначив, що міг очолити уряд тільки у тому разі, якби це рішення підтримали всі партії коаліції. Однак, як розповів Вілдерс, цього не сталося.

Окрім цього, політики має інші погляди на те, як мають виглядати Нідерланди – він займає праву позицію, у якій основний акцент на громадянах країни.

Я хочу правий уряд. Менше притулку та імміграції. Нідерландці насамперед. Любов до моєї країни і виборців велика і важливіша за мою власну позицію. Я люблю Нідерланди,

– написав він.

Раніше нідерландські ЗМІ писали про коаліційні переговори між чотирма найбільшими партіями в парламент. Йшлося про Партію свободи, Народну партію за свободу і демократію, "Новий соціальний договір" і "Фермерсько-громадянський рух".

Політика Нідерландів