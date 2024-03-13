Не вдалося дійти згоди: лідер ультраправих в Нідерландах відмовився від спроб стати прем'єром
Джерело:Герт Вілдерс
Лідер ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс відмовився від боротьби за пост прем'єр-міністра країни. Він претендував на посаду після перемоги на дострокових парламентських виборах у 2023 році.
Він зазначив, що йому не вдалося домовитися з лідерами коаліційних партій. Він зазначив, що бачив інший вектор розвитку Нідерландів, відмінний від теперішнього.
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Зняття кандидатури
Герт Вілдерс 13 березня зняв свою кандидатуру з посади прем'єр-міністра Нідерландів. Він зазначив, що міг очолити уряд тільки у тому разі, якби це рішення підтримали всі партії коаліції. Однак, як розповів Вілдерс, цього не сталося.
Окрім цього, політики має інші погляди на те, як мають виглядати Нідерланди – він займає праву позицію, у якій основний акцент на громадянах країни.
Я хочу правий уряд. Менше притулку та імміграції. Нідерландці насамперед. Любов до моєї країни і виборців велика і важливіша за мою власну позицію. Я люблю Нідерланди,
– написав він.
Раніше нідерландські ЗМІ писали про коаліційні переговори між чотирма найбільшими партіями в парламент. Йшлося про Партію свободи, Народну партію за свободу і демократію, "Новий соціальний договір" і "Фермерсько-громадянський рух".
Політика Нідерландів
- Україна та Нідерланди й березня підписали двосторонню безпекову угоду. Володимир Зеленський та Марк Рютте уклали договір у Харкові, під час візиту прем'єр-міністр Нідерландів. Один з пунктів угоди передбачає, що у 2024 році Нідерланди нададуть нашій державі два мільярди євро військової допомоги.
- Також того ж дня Зеленський обговорив з Рютте, як можна прискорити постачання Україні винищувачів F-16. Лідери зазначили, що попросять Міноборони попрацювати з партнерами, такими як Норвегія, Бельгія та іншими країнами коаліції F-16.
- Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот зазначила, що передача літаків відбудеться у 2024 році. Конкретні рамки назвати важко, але робота над прискоренням процесу йде. Водночас Україна може отримати більш ніж 24 обіцяні винищувачі.