Майор запасу припустив, якими можуть бути дії окупантів на Сумщині

Російські окупанти регулярно обстрілюють територію Сумської області. Не варто відкидати варіант, що колись загарбники спробують і там провести наступ.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що варто бути готовим до будь-яких варіантів. Колись розповідали, що новий наступ на Харківщині навряд чи буде. А він таки стався.

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Чого очікувати на Сумщині

Як наголосив Гетьман, з тими силами, які мають окупанти поблизу Сумщини, неможливо захопити велике місто. Але не варто відкидати, що зараз є всі ознаки підготовки до наступальних дій: пішло збільшення артилерійських обстрілів, удари "Шахедами", активізація диверсійно-розвідувальних груп тощо.

Зрозуміло, що окупанти можуть щось готувати. Може бути два сценарії. перший – здійснити точкову операцію, аби розтягнути ресурси нашої держави.

Або це може бути спроба повторити харківський сценарій. Створити 2 – 3 плацдарми, щоб рухатися далі. Ближче до Сум. Можуть спробувати підсунутися якнайближче, щоб була можливість бити по місту зі ствольної артилерії,

– припустив Гетьман.

Ситуація на Сумщині: коротко