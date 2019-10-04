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      Гетманцев помиляється: фінансовий директор "Метінвесту" про закон 1210

      116 Читать новость на русском
      "Метінвест"
      "Метінвест" / focus.ua

      В Україні далеко не найнижче оподаткування на видобуток руди, як про це заявляє глава податкового комітету Данило Гетманцев.

      Про це заявила фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данкова в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

      "Гетманцев або помиляється, тому що не розбирається в предметі або просто хоче так говорити. Якщо брати ставку 8,8% (застосовується в Україні, – Ред.), то, наприклад, в Росії вона дорівнює 4,8%, в Казахстані – 2,8%, в Південній Африці від 1% до 7%. При цьому, поняття "ставка" ні з чим не можна порівняти. Якщо апелювати більш правильними термінами – навантаження на галузь або податкові відрахування в порівнянні з комерційною прибутком – то зараз серед дев'яти великих країн, що видобувають залізну руду – Україна знаходиться посередині, на третьому місці з кінця", – заявила Данкова.

      Також експерт розповіла, що оподаткування нижче не тільки в Росії, а й в Китаї.

      Краще йдуть справи у Росії (тобто вони вже вдвічі нижче оподатковуються, а вони наші конкуренти) і у Китаю. Тобто у тих країн, які видобувають руду, схожу на нашу. У них податкові відрахування нижче,
      – заявила Данкова.

      Як повідомлялось, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Податки Металургія
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