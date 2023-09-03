Кинув виклик Путіну: у що для Гіркіна виллється намір балотуватися у президенти Росії
Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін раптово вирішив балотуватися в президенти Росії. Зрозуміло, що ніхто йому не дасть це зробити.
Про це 24 Каналу розповів політолог Дмитро Орєшкін, зауваживши, що такими заявами Гіркін одночасно демонструє і відчай, і тупість. Зрозуміло, що його не допустять до виборів президента Росії.
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Гіркін хоче нагадати про себе
Як наголосив Орєшкін, йому можуть відмовити абсолютно з формальних причин. Згідно з законом засуджені люди не можуть брати участь у виборах президента Росії. Гіркіну просто "випишуть статтю" – і на цьому все закінчиться.
Такі заяви терориста – це просто "пшик". Вони абсолютно нічого не значать. Хоча у такий спосіб Гіркін, ймовірно, хоче зберегти собі життя.
Те, що він говорить, – просто ні про що. А що він має робити? Так він може нагадати про себе. Йому здається. що це може зберегти йому життя. В іншому випадку про нього просто тихенько забудуть. А потім в Росії будуть розповідати, що він помер від інфаркту,
– зауважив Орєшкін.
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Гіркін хоче бути президентом Росії: коротко
- Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що висуває свою кандидатуру на пост президента Росії. Він вважає себе кращим за диктатора Путіна, але у своєму дописі намагався його не ображати.
- 21 липня Гіркіна затримали у власному будинку. Його дружина повідомила, що терориста вивезли в невідомому напрямку. Згодом він опинився в СІЗО.
- Гіркіна звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності в інтернеті. Його відправили в СІЗО на 2 місяці – до 18 вересня. А загалом за цією статтею Гіркін може отримати до 5 років позбавлення волі.