"Гірше вже не буде": у Кремлі розчаровані результатами виборів до Конгресу США

Кремль незадоволений тим, що демократи завоювали більшість у Палаті представників, згідно з результатами проміжних виборів до Конгресу США.

Про це повідомляє CNN.

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Як 24 канал повідомляв раніше, представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників. Водночас однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував успіхи демократів на виборах у Палату представників.

Можна припустити з великою часткою впевненості, що, звичайно, скажімо так, якихось райдужних перспектив щодо нормалізації російсько-американських відносин на горизонті не спостерігається,

– заявив він.

Однак він додав, що Росія як і раніше відкрита для діалогу. Відповідаючи на питання журналіста CNN про те, чи може результат демократів на проміжних виборах ще більше ускладнити відносини у зв'язку з розслідуванням щодо ймовірного втручання Росії в американські вибори, Пєсков сказав: "Більше ускладнити навряд чи вийде – і так все досить складно".

Автори публікації зауважують, що, отримавши контроль над Палатою представників, демократи можуть активізувати і розширити масштаби розслідування можливої участі передвиборного штабу Трампа у змові з російськими чиновниками з метою перемоги на президентських виборах 2016 року.

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Додамо, що до Конгресу цього разу пройшла рекордна кількість жінок, а на посадах губернаторів перемогу здобули республіканці – 27 з 50. Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українські корені.