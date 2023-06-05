"Нерівня" Кремлю: чому губернатор Гладков не забрав полонених у РДК та легіону "Свобода Росії"

Губернатор Бєлгородської області проігнорував зустріч з РДК та легіоном "Свобода Росії". Під час неї мав відбутися обмін полоненими. Хоча й спочатку В'ячеслав Гладков погодився, проте потім щось "завадило" йому стримати обіцянку.

Військовий експерт Юрій Федоров припустив, що напевно Гладков діяв не на власний розсуд, а керувався настановами вищого керівництва в Кремлі. Про це він розповів 24 Каналу.

Важливо Російські добровольці запропонували губернатору Гладкову "жест доброї волі": все, що відомо

В Москві ще не усвідомили

Найімовірніше губернатор Бєлгородської області отримав наказ з адміністрації Владіміра Путіна, мовляв, не треба зустрічатись з російськими добровольцями.

Адже це означає, що Гладков, а разом з ним й російська влада, нібито визнають легітимність Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії". А також засвідчують, що з цими військовими формуваннями можна мати справу і що вони є законним противником.

Юрій Федоров припустив, чому Гладков не зустрівся з російськими добровольцями: дивіться відео

Очевидно, що в Москві це ще не усвідомили. Російська влада продовжує називати їх "зрадниками", і це зрозуміло, адже працює пропаганда,

– наголосив військовий експерт.

Проте доля росіян, які перебувають в полоні у РДК та легіону "Свобода Росії", і саме їх вони мали передати Гладкову під час зустрічі, схоже не турбує губернатора та російську владу. Тому ці полонені мають поповнити обмінний фонд, потім їх напевно обміняють на українських захисників, які перебувають в полоні у окупантів.

Що відомо про домовленості губернатора Гладкова та російських добровольців

Останні дні розгортаються запеклі події в місті Шебекіно Бєлгородської області. Окупанти наголошували, що буцімто "диверсанти" атакували танками пропускний пункт "Шебекіно". Пізніше стало відомо, що місто зазнає обстрілів. Внаслідок цього триває евакуація місцевих жителів.

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову провести переговори.

Під час зустрічі добровольці були готові передати йому російських полонених, яких було захоплено під час рейду РДК та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородську область. А також вони хотіли особисто поспілкуватись з Гладковим та обговорити гарячу ситуацію в регіоні.

Зустріч мала відбутися 4 червня до 17.00. Гладков попередньо погодився на неї, але призначив її не на той час і не у тому місці, про яке говорили російські добровольці. Також він припустив, що полонені, яких йому мали передати РДК легіон "Свобода Росії буцімто неживі.

Однак губернатор Бєлгородщини попри обіцянку так і не приїхав на зустріч і не забрав полонених. З цього приводу російські добровольці записали відеозвернення, в якому показали полонених, яких Гладков вже "поховав".

Також добровольці зазначили, що доля полонених вже вирішена: вони поповнять собою обмінний фонд України.

Українська влада офіційно заявила, що непричетна до діяльності РДК та легіону "Свобода Росії". Хоча російська пропаганда намагається звинуватити Україну в нібито допомозі російським добровольцям, однак вони діють самостійно на території Росії.