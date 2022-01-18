Глава МЗС Канади і Зеленський обговорили безпеку довкола України і ймовірні загрози

Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Політики обговорили бачення щодо стабілізації ситуації довкола України.

Мелані Жолі перед цим зустрічалась з Дмитром Кулебою. Це трапилось 18 січня під час офіційного візиту в Україну.

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Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади

Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації,

– написав Зеленський.

Президент запевнив, що очільниця канадського МЗС вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності України.

До речі, на брифінгу Мелані Жолі заявила, що Канада надасть Україні озброєння. Зокрема мовиться про військове обладнання.

Останні зустрічі Володимира Зеленського

18 січня Президент України зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Політики обговорили безпекову ситуацію навколо України. Зокрема сенатори висловили цілковиту підтримку Києву.

18 січня американське видання повідомило, що Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс відвідував Україну. Нібито минулого тижня Бернс зустрівся з Володимиром Зеленським. Причиною стала загроза вторгнення Росії.

17 січня Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Політики обговорили організацію саміту в нормандському форматі.

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Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації. Канада вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності.