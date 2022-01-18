Глава МЗС Німеччини у Москві закинула Лаврову скупчення військ Росії біля України

Анналена Бербок відреагувала на скупчення понад 100 російських військових біля кордонів України. За її словами, таку кількість сил важко не сприймати як загрозу.

Про це глава МЗС Німеччини повідомила на пресконференції в Москві за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Росії Лавровим, які відбулися у вівторок, 17 січня.

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Німецька дипломатка зазначила, що "останніми тижнями понад 100 тисяч російських військовослужбовців і військова техніка були зосереджені поблизу України без видимої причини".

"Це складно не розглядати як загрозу", – наголосила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок.

Війська Росії біля кордонів України

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

У 2021 році РНБО не бачила великої небезпеки. Щоправда, в січні Москва почала військові навчання у прикордонних областях. США висловили занепокоєння та вимагали пояснень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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