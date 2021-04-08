Росія "брязкає" зброєю на кордоні з Україною: глава МЗС Польщі терміново виїхав до Києва

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Через загострення на Донбасі та загрозливу ситуацію на кордоні з Україною до Києва терміново прибуде глава польського МЗС Збігнєв Рау. Планується, що міністр закордонних справ Польщі прибуде до України 8 квітня.

Джерело:

твітер МЗС Польщі

У польському відомстві пояснили, що підставою для термінового візиту є накопичення російських військ біля кордонів України.

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Швидше за все, зустріч зі своїм польським колегою проведе очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Які ще питання обговорять дипломати, наразі невідомо.

Збігнєв Рау зробить надзвичайний терміновий візит до Києва через загрозу миру на кордонах України,
– повідомляє зовнішньополітичне відомство Польщі.

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Головне про загострення на війні

  • Ситуація на Донбасі почала загострюватися ще з кінця березня. Тоді українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.
  • За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною.
  • Паралельно із цим пропагандистська машина Кремля знову запрацювала на повну. Російські ЗМІ звинувачують Україну в обстрілах окупованих територій.
Цікаво! Пропагандисти використовують брудні методи маніпуляції та брехні, аби дискредитувати Україну. До прикладу, раніше вони заявили, що Україна нібито розмістила війська на лінії зіткнення на Донбасі та почала обстріли. Насправді ж виявилося, що на ролик наклали фрагмент звукової доріжки іншого відео, знятого ще у 2015 році.


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