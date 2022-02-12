Глава Пентагону розпорядився вивести американських військових інструкторів з України

Очільник Пентагону Ллойд Остін розпорядився вивести американських військових інструкторів з території України. Йдеться про 160 представників Нацгвардії з американського штату Флорида.

Про рішення глави Міноборони США щодо виведення американських військових інструкторів з української землі у мережі повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Читайте також Глава Пентагону застеріг Шойгу від ескалації навколо України

Пентагон розпорядився вивести військових інструкторів з України

Кірбі зазначив, що глава Міноборони США насамперед дбає про безпеку американських військовослужбовців. Він також наголосив, що Сполучені Штати "залишаються відданими відносинам з українськими Збройними силами".

Водночас журналіст The Washington Post оприлюднив заяву Кірбі, відповідно до якої Україну залишать 160 членів Нацгвардії Флориди. Вони перебували на території країни з кінця листопада 2021 року та інструктували українських військових. Цих військових планують передислокувати до іншого місця в Європі.

Речник Пентагону також зазначив, що передислокація "не означає, що рішучість США підтримувати ЗСУ змінилася". Це, за його словами, дозволить забезпечити "захист союзників і стримування агресії".

США і можливе вторгнення Росії в Україну: що відомо

Ллойд Остін провів телефонну розмову з російським міністром оборони Сергієм Шойгу 12 лютого. Вони обговорили нарощування військової присутності Росії в окупованому Криму та навколо України. Однак деталей про перемовини сторони поки не оприлюднювали. Розмова відбулася на тлі інформації про ймовірність вторгнення "найближчими днями".

11 лютого у Пентагоні заявили, що не мають точних даних розвідки про ймовірний наступ на Україну. Речник відомства зазначив, що Москва продовжує стягувати війська до українських кордонів, "однак що в голові у Путіна – невідомо".

Того ж дня Білий дім закликав американців покинути територію України протягом 48 годин. Там попередили, що не будуть надсилати військових в Україну для евакуації громадян.

Білий дім закликав американців Пізніше Держдеп наказав частині дипломатів виїхати з України, роботу консульства у Києві вирішили призупинити.

До речі – низка посольств закликали громадян залишити Україну: дивіться відео

Текст допису Джона Кірбі:

Глава Пентагону наказав тимчасово вивести війська Нацгвардії Флориди з України. Велика обережність, безпека нашого персоналу - його першочергова турбота. Ми залишаємось відданими нашим відносинам з українськими Збройними силами.