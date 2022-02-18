Глава Пентагону, як і раніше, не бачить ознак відведення військ Росії від України

У Пентагоні заявили, що досі не бачать ознак відведення військ Росії від українських кордонів. Натомість там фіксують нові нарощення потужностей держави-агресорки.

Ситуацію на українському кордоні глава американського Міноборони Ллойд Остін прокоментував на пресконференції в Польщі. Він спростував заяви Росії про начебто відведення військ.

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США не бачать відведення російських військ від України

Поки що ми не бачили жодних ознак того, що вони (Росія – 24 канал) відводять війська,

– зазначив Остін.

За словами Остіна, натомість Сполучені Штати й далі бачать ознаки того, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордону з Україною.

"Ми бачимо, що вони продовжують готуватися, просуваються ближче до кордону, розосереджують війська, нарощують свої можливості в плані логістики", – наголосив глава Пентагону.

Він підсумував, що все свідчить про те, що держава-агресорка зберігатиме здатність для початку нападу майже в будь-який час.

Заяви Пентагону щодо загроз зі сторони Росії: коротко

Глава Пентагону 18 лютого телефоном поговорить з російським колегою Сергієм Шойгу. Розмова стосуватиметься ситуації з Україною.

Напередодні Ллойд Остін повідомив, що російська армія збільшує запаси крові. Ймовірно, нею запаслися, щоб рятувати своїх постраждалих військових у разі нападу. Крім того, Москва повільно перекидає свої війська ближче до України.

Оборонне відомство сподівається на дипломатичне вирішення ситуації. Однак час для цього постійно зменшується. Це, мовляв, й викликає у партнерів велике занепокоєння.

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