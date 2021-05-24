Глава Ryanair звинуватив білоруську владу в "повітряному піратстві"

Голова компанії Ryanair назвав вимушену посадку в Білорусі літака рейсу Афіни – Вільнюс "державним викраденням" лайнера і "повітряним піратством" зі сторони білоруської влади. Майкл О'Лірі вважає, що в літаку були агенти білоруського КДБ.

Над Білоруссю екіпаж літака отримав повідомлення з Мінська, що на його борту є вибуховий пристрій. Тому потрібно було приземлитися в мінському аеропорту.

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Глава Ryanair назвав таку вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, "державним викраденням" літака, а також "повітряним піратством" зі сторони білоруської влади.

Водночас О'Лірі відкинув претензії на адресу пілотів. За його словами, екіпаж зробив все, аби безпечно завершити політ. На думку глави Ryanair, "очевидно, що метою влади було затримати журналіста і його супутницю".

Крім того, глава авіакомпанії вважає, що в літаку були агенти білоруського КДБ.

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