Глава Секретної служби США, яка раніше визнала провал через замах на Трампа, подала у відставку

Вдень, 23 липня, очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл пішла у відставку. Раніше вона визнала провал спецслужб у зв'язку із замахом на Трампа.

За даними ЗМІ, причиною такого рішення стало обурення громадськості щодо того, що її відомство не змогло запобігти нападу на чинного кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа.

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Глава Секретної служби США подала у відставку

Кімберлі Чітл пішла у відставку наступного дня після того, як її розкритикували члени комітету Палати представників на слуханнях щодо дій Секретної служби, які не змогли запобігти нападу на Дональда Трампа, який стався під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії 13 липня.

На цьому слуханні посадовиця не захотіла йти у відставку, заявивши, що вона вдосталь кваліфікована особа, аби очолювати секретну службу, яка відповідає за захист президента, віцепрезидента, членів їхніх сімей і провідних кандидатів у президенти.

Однак, вочевидь, згодом вона змінила своє рішення.

Напередодні Чітл взяла на себе відповідальність за провал у забезпеченні безпеки та назвала замах на Трампа "найбільшим провалом за десятиліття". Вона також підтвердила, що будівля, з якої стріляли, була поза периметром безпеки.

Водночас американська розвідка попереджає про загрозу нових замахів на Трампа. За даними ЗМІ, Іран активно готує плани щодо вбивства експрезидента. Водночас адміністрація президента Джо Байдена посилює заходи безпеки, щоб запобігти можливим нападам.