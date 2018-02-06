Глава німецьких католиків заявив, що священики повинні мати дозвіл благословляти одностатеві шлюби

Глава Єпископської конференції Німеччини архієпископ Мюнхена і Фразинга кардинал Рейнхард Маркс нещодавно заявив, що католицькі священики повинні мати дозвіл та право благословляти одностатеві пари в окремих випадках.

Про це пише Catholic Herald. Кардинал Маркс, який є членом Ради кардиналів при Папі Франциску, висловив думку, що священик повинен вирішувати дане питання самостійно, виходячи з кожної конкретної ситуації.

В інтерв'ю Баварському державному радіо з нагоди десятої річниці свого перебування на посаді архієпископа Мюнхена і Фрайзінга, яке дав кардинал 3 лютого, Маркс зазначив.

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Тут мова йде про пастирське піклування в окремих випадках, і це стосується також і інших сфер, які ми не можемо чітко регулювати й де ми не маємо встановлених правил,

– розповів він, маючи на увазі дияконську хіротонію для жінок, відмову від обов'язкового целібату духовенств та інше.

Минулого місяця єпископ Франц-Йозеф Боде, віце-президент Німецької єпископської конференції, розпочав дискусію: а чи можуть католицькі священики благословляти одностатеві союзи?

Також минулої осені в Німеччині були укладені перші гомосексуальні шлюби після того, як в червні 2017 року парламент проголосував за їхню легалізацію.