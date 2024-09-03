Главу МЗС Дмитра Кулебу планують звільнити, – ЗМІ

Вівторок, 3 вересня, багатий на повідомлення про відставки. ЗМІ інформують, що під міністропад може потрапити і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про те, що в уряді можуть бути масштабні зміни, кілька днів тому повідомляли в ЗМІ. Тепер з'явилася низка заяв про відставку. Звільнити її просить і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, а Ростислава Шурму звільнили з посади заступника керівника Офісу президента указом Зеленського.

Дивіться також Ірина Верещук подала заяву про відставку

Хто може бути замість Кулеби на посаді міністра МЗС

Співрозмовники "Української правди" в команді президента повідомили, що під звільнення може потрапити й очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Із кандидатурою на його місце ще визначаються. Найбільш імовірна заміна – перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга, – сказано в матеріалі.

Водночас, за даними джерел, глава уряду Денис Шмигаль залишається на посаді.

Що відомо про великі кадрові зміни в уряді

За даними ЗМІ, хитаються крісла в таких відомствах:

Мін'юст;

МЗС;

Мінекології;

Мінінтеграції.

Але це не офіційні дані. Також слід сказати, що заява ще не означає відставку, адже за це мають проголосувати депутати.

Давид Арахамія відреагував на чутки й анонсував перезавантаження уряду. За його словами, 4 вересня буде день звільнень, а 5 вересня – день призначень. Кого саме звільнять – ще не відомо, список прізвищ затвердять на засіданні 4 вересня.

Іще Арахамія закликав довіряти тільки офіційній інформації.