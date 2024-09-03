Главу МЗС Дмитра Кулебу планують звільнити, – ЗМІ
Джерело:Українська правда
Вівторок, 3 вересня, багатий на повідомлення про відставки. ЗМІ інформують, що під міністропад може потрапити і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Про те, що в уряді можуть бути масштабні зміни, кілька днів тому повідомляли в ЗМІ. Тепер з'явилася низка заяв про відставку. Звільнити її просить і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, а Ростислава Шурму звільнили з посади заступника керівника Офісу президента указом Зеленського.
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Хто може бути замість Кулеби на посаді міністра МЗС
Співрозмовники "Української правди" в команді президента повідомили, що під звільнення може потрапити й очільник МЗС Дмитро Кулеба.
Із кандидатурою на його місце ще визначаються. Найбільш імовірна заміна – перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга, – сказано в матеріалі.
Водночас, за даними джерел, глава уряду Денис Шмигаль залишається на посаді.
Що відомо про великі кадрові зміни в уряді
За даними ЗМІ, хитаються крісла в таких відомствах:
- Мін'юст;
- МЗС;
- Мінекології;
- Мінінтеграції.
Але це не офіційні дані. Також слід сказати, що заява ще не означає відставку, адже за це мають проголосувати депутати.
Давид Арахамія відреагував на чутки й анонсував перезавантаження уряду. За його словами, 4 вересня буде день звільнень, а 5 вересня – день призначень. Кого саме звільнять – ще не відомо, список прізвищ затвердять на засіданні 4 вересня.
Іще Арахамія закликав довіряти тільки офіційній інформації.