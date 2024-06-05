Саміт миру може бути досить значущим для світу: що на це вказує

Глобальний саміт миру проходитиме 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Росія постійно намагається зірвати його. Відмова Китаю від участі була очікуваною.

Спроби Кремля завадити проведенню Саміту миру свідчать про те, що це не марний захід. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Зусилля, які здійснює Росія та Китай за її проханням, які намагаються заблокувати участь деяких країн у Саміті миру, показують, що це не марний захід. Якщо ворог не хоче, йому це неприємно, непокоїть їх, то тут українська дипломатія на правильному шляху", – підкреслив він.

Криза у системі міжнародної безпеки

Ігор Яковенко переконаний, що система міжнародної безпеки, установлена після Другої світової війни, зруйнувалась. Пункти, які будуть обговорювати на Саміті миру, мали обговорювати на засіданнях Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН.

За словами російського опозиціонера, конструкція ООН, яка сьогодні існує, робить неможливими обговорення будь-якого питання, пов’язаного з війною Росії проти України.

Зруйнувалась система міжнародної безпеки, установлена після Другої світової війни. Це результат глибокої кризи системи міжнародної безпеки. Якщо у нас нема такого гаранта миру чи майданчика, де можна обговорювати важливі питання типу ООН, доводиться збирати такі Саміти миру,

– вважає він.

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