Ніхто і не запрошував: Росія офіційно відмовилась від саміту миру у Швейцарії

Раніше повідомлялося, що Росія підготувала план зриву Глобального саміту миру. Наразі ж країна-агресорка заявила, що не буде присутньою на зустрічі, попри те, що навіть не отримувала запрошення.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у Росії офіційно озвучили рішення щодо участі у мирному саміті у Швейцарії. Там заявили, що участі не буде "у жодному форматі", повідомляє 24 Канал.

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Не братимуть участі

Посол Росії у Швейцарії Сєргєй Гармонін вдень, 25 квітня, у Берні заявив, що країна-агресорка не братиме участь у глобальному Саміті миру у Швейцарії стосовно завершення війни в Україні.

Росія у жодному форматі не братиме участь у конференції по Україні у Швейцарії у червні,

– сказав російський представник.

Водночас посол не уточнював, чи надсилало МЗС Швейцарії запрошення Росії для участі у саміті, який заплановано на 15 – 16 червня. Вочевидь запрошення для окупантів не було взагалі.

Конференція, ймовірно, відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден. За заявами швейцарського уряду, ця конференція буде платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН.

Росія планує зірвати зустріч

Як повідомляв український президент Володимир Зеленський, глобальний Саміт миру у Швейцарії дає реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права.

У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше,

– сказав президент.

Зеленський підкреслив, що світові лідери однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права.

Що відомо про цей саміт