Велике представництво країн, – Березовець про підготовку до Саміту миру в Швейцарії

Перший Глобальний саміт миру проходитиме 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Це найбільш представницький саміт за весь час. Участь у ньому можуть взяти понад 100 країн.

Запрошення на Саміт миру надіслали представникам 160 держав. Це 24 Каналу зауважив офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець.

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"Саміт миру тягне на найбільш представницький за весь час. Участь у ньому можуть взяти представники понад 100 різних країн. Зокрема, запрошення були надіслані представникам 160 різних країн", – підкреслив він.

Зокрема, у Саміті миру вже погодився взяти участь уряд Індії. Це країна з населенням понад 1 мільярд 400 мільйонів осіб, найбільша держава Глобального Півдня. Прем'єр-міністр Нарендра Моді вже офіційно анонсував, що буде очолювати делегацію.

Росія намагатиметься зірвати саміт

Тарас Березовець зазначив, що з'явилась інформація, що представники Євросоюзу після Саміту миру у Швейцарії пропонують провести додатковий такий саміт у Саудівській Аравії. Цю конференцію в ЄС пропонують провести вже за участю Росії.

Тому тут важлива сама резолюція. Тобто підсумковий документ, який може підготувати саміт миру. Якщо він буде досить вигідним для нас, це нам дасть додаткові козирі під час проведення наступного мирного саміту. Якщо він відбудеться у Саудівській Аравії, це буде ще одною дипломатичною перемогою України,

– вважає він.

Натомість Росія дуже не хоче, щоб цей Саміт миру відбувався. Тому країна-агресорка зробить усе можливе, щоб зірвати його. Зараз західним спецслужбам потрібно бути напоготові.

"Дочекаємося результатів, тому що спроби зірвати цей саміт будуть вживатися активно. Зокрема, російськими спецслужбами. Враховуючи їхню активізацію у Європі, зараз не можна виключати нічого. Зокрема, проведень акцій саботажу, терористичних актів і так далі", – припустив політолог.

Потрібен був компроміс

На розгляд Саміту миру виносять три пункти. Мовиться про вільне судноплавство, ядерну й енергетичну безпеку, обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей. Водночас розгляд виведення російських військ з території України, виходу на кордони 1991 року та виплати репарацій не передбачені.

За словами офіцера ЗСУ, насамперед це пов'язано з тим, що для збільшення максимального кола учасників довелося піти на певні компроміси. Адже не всі держави готові обговорювати повністю всі пункти мирного плану Президента України Володимира Зеленського.

Для того, щоб збільшити коло учасників, доводиться йти на компроміси, погоджуватись на виключення тих чи інших пунктів плану для обговорення. Ніколи не буває так, що дипломатія досягає максимально потрібного результату, при цьому не йдучи на компроміси. Очевидно, це той потрібний компроміс, до якого довелося вдатися,

– додав Березовець.

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