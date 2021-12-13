Олександр Гогілашвілі потрапив до Миротворця через скандальну поведінку на блокпості у Краматорську. ЗМІ повідомили, що Кабмін вже звільнив чоловіка з посади заступника міністра внутрішніх справ.

На сайті Миротворець зазначено, що Гогілашвілі порушив українське законодавство. Мовиться про напад на поліцейського під час виконання службових обов'язків.

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Окрім того, у Миротворці вказано, що Гогілашвілі має паспорт Росії. Його політик отримав ще у 2012 році. Раніше цю інформацію повідомляли журналісти-розслідувачі.



Гогілашвілі потрапив у базу Миротворця / Скриншот 24 каналу

Зеленський просив звільнити Гогілашвілі

Президент Володимир Зеленський заявив, що демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, мовиться про рівність тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується.

Саме тому Зеленський заявив, що на інцидент з Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Президент попросив міністра внутрішніх справ та Кабінету Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС.

Скандал з Гогілашвілі: що треба знати

У мережі оприлюднили відео скандалу, який заступник Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував на блокпості в Краматорську.

Причиною начебто стало те, що поліцейські зупинили авто на блокпості та попросили показати документи. Натомість заступник міністра заявив: "єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра".

Згодом Гогілашвілі звернувся до правоохоронця: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

Коли інцидент набув розголосу, Гогілашвілі вибачився за свою поведінку.

Реакція МВС і Зеленського на ситуацію з Гогілашвілі: дивіться відео