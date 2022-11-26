Західні лідери солідарні з Україною: як у столиці вшановували пам'ять про жертв Голодомору

В Україну приїхали офіційні представники від країн Європи, аби вшанувати День пам'яті жертв Голодомору. Разом з президентом Зеленським та іншими українськими високопосадовцями вони поставили свічки біля Меморіалу в Києві.

В останню суботу листопада Україна вшановує День пам'яті жертв Голодомору, що відбувався у 1932–1933 роках. З кожним роком усе більше світових держав визнають цю подію геноцидом проти українського народу та проявляють солідарність з нашими земляками, що загинули внаслідок сталінського терору, повідомляє 24 канал.

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Хто прибув у столицю у роковини трагедії

Зазначмо, що цьогоріч – це 90-ті роковини геноциду, який скоїв Радянський Союз у минулому столітті проти українських селян. З нагоди такої дати в Київ приїхали:

Прем'єр-міністр Бельгії – Александр де Кроо;

Прем'єр-міністра Литви – Інґріда Шимоніте.

Разом з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вони поставили свічки пам'яті біля Меморіалу жертв Голодомору в столиці. Окрім того, з ними були:

Голова Верховної Ради – Руслан Стефанчук;

Прем'єр-міністр України – Денис Шмигаль;

Керівник Офісу Президента – Андрій Єрмак.

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Вранці 26 листопада в Україну прибув Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький . Він також вшанував пам'ять про загиблих під час Голодомору 1932–1933 років.

Історик та голова Українського інституту національної пам'яті у 2014–2019 роках Володимир В'ятрович переконаний, що Росія, як і 90 років тому, зараз має мету знищити весь український народ, – фактично Путін просто-таки продовжує політику Сталіна.

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За його словами, саме тому ми повинні особливо наголошувати на збереженні пам'яті про Голодомор 1932–1933 років, бо якщо ми цього не робитимемо, то ризикуємо стати жертвами ще однією трагічної історії.

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