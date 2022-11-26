Парламент поринув в темряву на годину: в Угорщині вшанували пам'ять жертв Голодомору

Не тільки Україна, а й усі цивілізовані держави світу пам'ятають про злочини Радянського Союзу 1932 – 33 року. У 90-ті роковини вшанування жертв Голодомору в Будапешті вимкнули світло у парламенті та біля будівлі асамблеї влаштували акцію.

В останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять про загиблих під час страшного мору голодом, що відбувався у 30-тих роках минулого століття з подачі Сталіна та його посіпак. Угорщина одна з тих держав, що солідарна з Україною – біля Національної асамблеї 26 листопада пройшла акція, присвячена цій трагедії. Про це повідомляє 24 канал.

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На годину вимкнули світло в парламенті Угорщини

Усе більш світових держав усвідомлюють масштаби того, що скоїло керівництво СРСР проти українських селян. До речі, у Будапешті визнали Голодомор – геноцидом у 2003 році, коли цього рішення ще не ухвалила Україна.

У суботу, 26 листопада, у сусідній державі запалити свічки для вшанування жертв Голодомору. На акцію прийшли понад сотню людей – вони є представниками української діаспори та місцевими активістами.

Цьогорічна акція біля стін угорського парламенту: дивіться ексклюзивне відео 24 каналу

Загалом подібні заходи відбулись 70 містах різних країн по всьому світу – від Австралії та аж до Сполучених Штатів. Важливо, що сталось це завдяки зусиллям українських діаспор та організації "Армія Громад України".

Зазначмо, що також цьогоріч учасникам акції вдалось домовитись з представниками Національної асамблеї про вимкнення світла в середині та ззовні будівлі парламенту. Парламент Угорщини, знаменита неоготична будівля на березі Дунаю, годину не підсвічувалась для вшанування пам'яті жертв Голодомору, а на підвіконні будівлі запалили свічки.

На зв'язку Угорщина, Будапешт. Ми долучились до кампанії вшанування жертв Голодомору. Нам вдалось домовитись, щоб на годину виключили парламент, запалили свічку всередині та поставили її на підвіконня,

– пишуть активісти у соцмережах.

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Угорського прем'єра Віктора Орбана часто звинувачують у проросійській позиції та спробах блокувати санкції ЄС проти Москви. Попри це, угорці та багато представників тамтешньої влади підтримують Україну.

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В Україну приїхали світові лідери з нагоди роковин

Варто загадати, що у столицю нашої держави завітали Прем'єр-міністр Бельгії – Александр де Кроо та Прем'єр-міністра Литви – Інґріда Шимоніте. Разом з президентом, першою леді та іншими українськими високопосадовцями вони поставили свічку пам'яті біля Меморіалу жертвам Голодомору в Києві.

Окрім того, вранці у роковини страшного геноциду стало відомо, що в Україну прибув Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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