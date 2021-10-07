Голодування не припинить: до ув'язненого в Грузії Саакашвілі прийшов священник

Міхеіл Саакашвілі, який перебуває під вартою в Грузії, не має наміру припиняти голодування. Політика відвідав протоієрей Мікаель Ботковелі – за дорученням патріарха Грузії Іллі ІІ.

Ботковелі передав Саакашвілі привітання та молитовне благословення патріарха. Також священнослужитель просив третього президента Грузії припинити голодування.

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Саакашвілі заявив, що не збирається змінювати своє рішення

Він (Саакашвілі – 24 канал) заявив, що прийняв це рішення і не збирається його змінювати. Мене в камері не було, ми зустрілися в так званій нейтральній зоні, де є можливість прийому. Він попросив передати патріарху, що у нього немає нагрудного хреста і, можливо, йому його повернуть,

– розповів Ботковелі.

Саакашвілі принесли Євангеліє

Протоієрей наголосив, що розмова пройшла спокійно і тихо і він не побачив у Саакашвілі слабкості. Священнослужителю відмовили передати затриманому Євангеліє, адже воно було у позолоченому переплетенні.

Ботковелі зауважив, що зазвичай священнослужителі приходять до ув’язнених, які оголосили про голодування. Їх завжди просять про одне – припинити цю акцію.

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У МЗС Грузії повідомили, що про екстрадицію і не мовиться

Зазначимо, що раніше дівчина Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько повідомила, що політик погодиться на екстрадицію до України, якщо з нього знімуть усі звинувачення. Проте в МЗС Грузії заявили, що "абсурдно обговорювати питання екстрадиції".

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