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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голодування Сенцова: у Росії цинічно порахували, у скільки їм обходиться життя режисера

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Олег Сенцов голодує уже майже три місяці
Олег Сенцов голодує уже майже три місяці / Фото із відкритих джерел

У Федеральній службі виконання покарань Росії підрахували, скільки витрачають на лікарське забезпечення та медичний супровід незаконно ув'язненого у російській колонії українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже майже три місяці.

Відповідні дані оприлюднені на сайті російського відмоства.

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У повідомленні зазначено, що відколи Олег Сенцов оголосив голодування — на його лікарське забезпечення витратили понад 95 тисяч рублів – це приблизно 1350 доларів США.

У ФСВП також звітують, що за майже три місяці голодування українському режисерові 202 медичні послуги на суму 45 тисяч рублів (приблизно 640 доларів).

Загалом медичне забезпечення Сенцова щодня для російської пенітенціарної служби обходиться у 1100 рублів (приблизно 15 доларів США).

Там запевняють, що лікарські препарати для підтримки основних функцій і систем організму в медичній частині установи, де утримують незаконно засудженого українського режисера "є в достатній кількості та асортименті".

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Вночі на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, і, ймовірно, прямує до Києва. Проте згодом вона написала, що більше не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем і припускає, що їй надали недостовірні дані. Після цього російські тюремники сповістили, що Олег Сенцов не покидав колонію в місті Лабитнангі.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Олег Сенцов голодування Гроші Українці в полоні РФ заручники Новини Росії Україна – Росія Новини України
Джерело: 24 Канал
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