Голодание Сенцова: в России цинично посчитали, во сколько им обходится жизнь режиссера

В Федеральной службе исполнения наказаний России подсчитали, сколько тратят на лекарственное обеспечение и медицинское сопровождение незаконно заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже почти три месяца.

Соответствующие данные обнародованы на сайте российского ведомства.

Читайте также: Российские тюремщики отрицают, что Сенцов похудел на 30 килограммов

В сообщении отмечено, что с тех пор, как Олег Сенцов объявил голодовку — на его врачебное обеспечение потратили более 95 тысяч рублей – это примерно 1350 долларов США.

В ФСИН также отчитываются, что за почти три месяца голодовки украинскому режиссеру оказали 202 медицинские услуги на сумму 45 тысяч рублей (примерно 640 долларов).

В целом медицинское обеспечение Сенцова ежедневно для российской пенитенциарной службы обходится в 1100 рублей (примерно 15 долларов США).

Там уверяют, что лекарственные препараты для поддержания основных функций и систем организма в медицинской части учреждения, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер, "есть в достаточном количестве и ассортименте".

Читайте также: Поймите, Олег не больной, он на голодовке, – адвокат Сенцова дал большое интервью

Ночью на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовим вылетел из города Салехард, и, вероятно, направляется в Киев. Однако впоследствии она написала, что больше не имеет никакой информации о предполагаемом самолете с политзаключенным и предполагает, что ей предоставили недостоверные данные. После этого российские тюремщики сообщили, что Олег Сенцов не покидал колонию в городе Лабытнанги.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.