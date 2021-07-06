"Голос" міг стати альтернативою партії Порошенка, – соціолог про розкол політсили

Партія "Голос" мала усі шанси на успіх. Ба більше, вона могла посунути політсилу Петра Порошенка – "Європейську Солідарність". Однак цього не сталось через різні погляди та відсутність позиції.

Таку думку висловив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів. Він вважає, що "Голос" вже давно почав втрачати свою електоральну підтримку.

До теми "Справжній рудикопад": місцеві організації "Голосу" хочуть, щоб лідерка склала повноваження

Чому "Голос" втрачає електорат

Зокрема, це сталось після складення повноважень Святославом Вакарчуком. Значна частина електорату вірила саме лідеру "Голосу". Розкол трапився саме через колотнечу з лідерством, скандали і неможливість формулювання своєї електоральної ніші та позиції.

Певна роздвоєність негативно вплинула на виборця, він вимагав чіткішого розуміння політики цієї партії.

"Голос" міг стати певною альтернативою "Європейської Солідарності". Однак варто віддати належне Петру Порошенку. В цьому випадку він більш структурний лідер з чітким ідеологічним посилом,

– заявив Мисів.

Річ у тім, що з чітким посилом виборцю легше проголосувати за партію. "Голос" цього не зробив і втратив свій електорат.

Як не допустити повного руйнювання

Мисів вважає, що "Голосу" треба зробити повну реструктуризацію політсили та бренду. Це надасть нового подиху.

"Без цього партія не може претендувати на парламентські вибори", – запевнив він.

Мисів сказав, чому насправді "Голос" розколюється: дивіться відео

Розкол "Голосу": коротко